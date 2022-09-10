陸無人機又越中線 專家：走向聯合作戰

國防部9日晚首度證實，偵獲解放軍TB-001無人機一架次飛越台灣海峽中線。圖為TB-001無人機。（歐新社資料照片）

國防部 前天首度證實偵獲解放軍 一架次「TB-001」無人機逾越海峽中線，TB-001是解放軍現役最大型的無人機，兼具偵查及作戰功能，對台灣具有威脅性。軍事專家指出，解放軍機伴隨無人機逾越海峽中線，把點線面串聯起來，顯見北京 有系統讓無人機熟悉遠距戰場訓練，是逐漸走向聯合作戰的重要指標。

國防部昨晚表示，迄17時止，偵獲解放軍機12架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域6架次、解放軍艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。值得一提的是，昨天再出現另一架次BZK-005無人機逾越海峽中線。

TB-001長度10公尺，翼長20公尺，高度3.3公尺，最大航程為6000公里，飛行高度為800公尺，最大的載重量為1.2噸，作戰半徑達到3000公里，可實施「偵打一體」。

國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲表示，TB-001於2016年首次展出後，被解放軍選為軍用改裝，去年5月出現在日本防空識別區，今年則陸續在宮古島海域跟台灣附近海域活動，半徑3000公里，意味可到關島執行任務。

蘇紫雲說，對無人機跨越海峽中線是對美國眾議員訪問團抵台的回應，這次解放機伴隨TB-001無人機，日前國軍也偵獲解放軍一架BZK-007無人機，顯示解放軍把點線面連起來，系統性讓無人機熟悉遠距離戰場訓練，逐漸走向聯合作戰。

台灣該如何反制？蘇紫雲說，反制手段很多，例如空對空飛彈直接擊落，畢竟目前無人機上無防衛能力，非常容易擊落，但成本效益需核算；另一種是「軟殺」方式訊號干擾無人機，讓無人機失去訊號自行掉落；或可透過雷射光擊落，成本最低；還可派出無人機對抗，除監控外，必要時也能擊落，可照需求選成對應方式。