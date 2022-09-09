港媒指 馬祖民眾期待與福州達成「新四通」

馬祖街頭近日出現「我要新四通」的標語。（取材自中評網）

據香港 中評社報導，馬祖因資源匱乏，許多物資仰賴外部輸送，在水電氣方面都有隱憂，許多當地民眾因此支持兩岸「新四通」（通橋、水、電、氣），近日街頭更出現「我要新四通」的標語。

來自東引鄉的連江縣議會議長張永江接受中評社訪問時表示，馬祖受限地理條件，資源缺乏，船運輸送成本又過高，馬祖人很肯定廈門供水金門的成果，因此倡議「新四通」是普遍心聲。

連江縣馬祖列島位於台灣海峽正北方，距大陸最近點僅9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里，居民人口1.3萬多人，七成居住在南、北竿。

針對馬祖人倡議兩岸「新四通」，張永江表示，由於馬祖列島分散，腹地不大，地形陡峭，無法大量蓄水，使得水源供應成為一大挑戰，需要仰賴海水淡化來支撐，因此連江縣政府積極建置海水淡化廠，光南竿島就有三座。

張永江指出，馬祖的經濟主要依靠觀光 旅遊，水電充足非常重要。目前連江縣四鄉五島，除東莒及北竿因地下水稍為豐富，其他各島水源均較缺乏，雖廣設海水淡化廠，但海水淡化成本非常高。

他表示，一度海淡水成本高達新台幣67元，這還不包括送入水庫後，自來水廠的水質淨化及人事成本。這也是馬祖人期待兩岸「新四通」的原因。若馬祖、福州能夠搭建橋樑，「只要橋一通，什麼都通了，包括水、電、氣」。

張永江強調，「新四通」不只是他個人想法，更是多數馬祖鄉親的想法。