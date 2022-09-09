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援川震 國台辦感謝台灣各界 沒提蔡英文

記者林則宏、陳政錄╱綜合9日電
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，當地部分交通中斷、傷亡慘重。圖為救援人員扛著物資送進地震災區。(Getty Images)
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，當地部分交通中斷、傷亡慘重。圖為救援人員扛著物資送進地震災區。(Getty Images)

四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生規模6.8地震，造成重大傷亡。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，地震發生後，台灣各界透過各種形式向災區表達關切慰問，台商台企踴躍向災區捐款捐物，對此表示感謝。但她未提到包括蔡英文總統在內的具體個人及團體。

在地震發生後，蔡英文總統表達慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作順利進行，盡早恢復正常生活。此外，大陸全國台企聯、台資企業廣達集團子公司達豐（重慶）電腦、康師傅等台商台企，也紛捐款捐物送至災區。

另據新京報報導，地震導致當地海螺溝景區對外交通中斷，有來自台灣的遊客在救援隊協助下，6日翻山越嶺徒步數小時順利脫困。

報導稱，來自台北的遊客李柔表示，5日，她和媽媽正在海螺溝景區遊玩。地震時她剛換好泳衣準備去泡溫泉，突然感受到地動山搖。「我們往外跑的時候看到酒店後的山上有石塊滾下，周圍的樹全被砸倒了。附近房屋上的瓦片掉落，停放在路邊的車也被砸得變形。」李柔說。

從李柔拍攝的影片可看到，地震後酒店二樓已經坍塌，地面也出現裂紋。李柔和媽媽的腳也被落石砸傷，由其他遊客幫忙止血。

「救援的速度很快」，李柔說，6日下午，她就跟隨救援隊轉移。撤離路上到處都是坍方，「隨時都有石頭掉落下來，我們都是被石頭追著跑」。有些地方緊挨著懸崖，救援隊員就將遊客一個一個護送過去。

在成功撤離、向台北家人報平安後，李柔也投入救援，協助發放物資。「我看到救援隊日以繼夜奔赴災區救援真的很感動，他們是我看到的最美風景，我們是生死之交。」李柔說。

據大陸官方統計，截至8日晚，已知瀘定地震造成86人死亡、35人失聯，另有270多人受傷。

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