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「共機45架次擾台」 軍方首證實共軍無人機越中線

台灣新聞組╱綜合9日電
國防部8日首度證實，偵獲共軍TB-001無人機一架次飛越台灣海峽中線。圖為TB-001無人機。(歐新社資料照片)
國防部8日首度證實，偵獲共軍TB-001無人機一架次飛越台灣海峽中線。圖為TB-001無人機。(歐新社資料照片)

國防部繼日前公布共軍1架BZK-007無人機，昨晚再公布，迄昨下午5時止，偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次、共艦7艘次，包含TB-001無人機1架次，這是國防部首度證實有共軍無人機飛越海峽中線。

本報系聯合報報導，國防部指出，昨天迄下午5時止，偵獲逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次，包含1架TB-001無人機、12架蘇愷30機、兩架殲10機、4架殲16機、4架殲轟7機、1架殲11機、1架運9通信對抗機，另有共艦7艘次，持續在台海周邊海空域執行聯合戰備警巡，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監。

值得一提的是，國防部日前公布，首度出現一架BZK-007無人機罕見為台灣所偵獲；昨天更是首度證實，共軍一架TB-001無人機逾越海峽中線。

據悉，TB-001無人機，是中共現役最大型無人機，作戰半徑達到3000公里，今年7月，日本防衛省曾公布TB-001無人機穿越宮古海峽訊息。

另據台北中國時報報導，空軍向美國採購的4架MQ-9B無人機案，近期已決標，金額約217億元(台幣，下同，約7億美元)，預訂2026年與2027年各交機2架。在此之前，空軍會派員赴美受訓。

MQ-9B無人機又稱「海上衛士」，機身長11.7公尺、翼展24公尺、酬載量達2155公斤，最高升限為約1.2萬公尺，最長續航力為35小時，航程可達6000海里，約1.1萬公里。

根據2022年度國防預算書，台灣向美採購的MQ-9B「海上衛士」無人機，原預定2025年成軍，但上周送達立法院的112年度國防預算書，全案向後推遲至2029年，因此，明年預算僅編列418萬元。

國防部 預算 共軍

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