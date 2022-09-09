兩岸學者：台灣政策法若通過 中美恐攤牌 甚至斷交

美國參議院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

美國聯邦參議院 外交委員會14日將審查「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，「部分條文令人擔心」。台灣學者嚴震生和蘇紫雲都認為，法案中推動台灣駐美代表處更名為「台灣代表處」，最令美國行政部門擔憂。中國大陸專家受訪時直言，該法案可視為全新的、升級版的「台灣關係法」，若通過將引發中美全面對抗的「攤牌」狀態，甚至中美可能斷交，陷入「新冷戰」。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，台灣駐美國台北經濟文化代表處一旦因該法案通過改名為「台灣代表處」，台灣將可順理成章要求全世界駐處更名，這是中國大陸最不能接受的結果，高機率會劇烈反應，所以美國行政部門也最擔心此案。

香港中通社引述大陸華僑大學兩岸關係研究中心執行主任陳克明分析指出，新法案有關代表處改名，意味著美國把台灣視為「準國家」，性質十分嚴重，更甚於「一中一台」。加上美國在台協會主席的任命需要參議院行使同意權，意味著升級至美國政府外派大使級別，「對中美關係是一個極大的挑釁」。

陳克明並指，新法案提出美國正式賦予台灣成為「主要非北約 盟友」，意味在軍事上把台灣視為盟友，視為共同防禦的區域性國際組織一員，相當於恢復已於中美建交時終止的「美台共同防禦條約」地位。「該項條文，將成為中美關係的最嚴峻挑戰」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則分析，駐處更名是「面子」，「裡子」是讓美國幫助台灣提升防衛能力，其中，所謂「主要非北約盟國」身分具關鍵意義，能加速美國對台軍售及加廣軍售項目，更重要的是，過去台灣想買的敏感技術或高階武器、載具等，都有資格獲得。蘇紫雲比喻，就像獲得高階信用卡會員，台灣過去想、但不能向美國買的技術、武器等，都有機會買。

嚴震生分析，美國國會現在跨黨派的反中共識下，特別是若有2/3以上議員支持，美國總統拜登 無法否決此法案，如果行政部門說動國會，在法案中設置「更名要台、美行政部門都同意」、「再研擬」等較緩和的前提通過，可避免中美衝突。

陳克明認為，「裴洛西訪台」事件已標誌著中美轉入了實質性的全面對抗狀態，若再通過台灣政策法，中美一定會進入全面對抗的攤牌狀態，中美關係再難恢復，甚至面臨斷交風險，陷入「新冷戰」時期。