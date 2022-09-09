新聞評論／台灣政策法條文暗藏凶險 對兩岸火上加油

美國前副國務卿阿米塔吉以9月要開審的「台灣政策法」為例，建議華府擬定政策著重對台實質幫助，而非象徵作為。(美聯社)

美國參院 外交委員會下周將審查《台灣政策法》。提案人定位該法案是：「1979年台灣關係法通過後，美國對台政策最全面調整」，除解除所有軍售限制，在外交待遇上實質承認台灣主權地位，迫使白宮 走向戰略清晰。對此，前副國務卿阿米塔吉認為，這顯示國會兩黨對協防台灣逐漸形成共識，但有關主權的部分條文將對兩岸關係「火上加油」。白宮國家安全顧問蘇利文也稱，「部分條文令人擔心」。

白宮與國會對此法案的異音，會不會重演裴洛西訪台時的內訌，台海危機會不會再度因此急劇升溫，令人關切。台灣政策法在6月提出，因碰上白宮推動拜習通話及裴洛西訪台，兩度被擱置。中共 圍台軍演後，美艦穿越台海，美中剛為自由航行取得微妙平衡；此際法案捲土重來，平添變數。而參院排審剛確定，華航立刻開會通過46億美元的波音購機案，迅速兌現該法案提案人共和黨參議員葛理漢訪台時的要求，其過程耐人尋味。

《台灣政策法》總合多項挺台法案，主要在增補《台灣關係法》，透過外交與軍事的「準官方／準同盟」關係，構成對台灣主權的法律認可。由於內容包山包海，形成全面性政府關係重建。對台灣而言，當然樂見美台關係的提升；但相對而言，一些看得到、吃不到的關係提升，卻可能導致兩岸關係的極度惡化。

影響最鉅的項目諸如，台駐美代表處更名「台灣辦事處」，相應法條還有撤銷禁止官方及民間展示台灣主權象徵，辦事處享有外國政府外交待遇，駐台代表人事須經國會通過等。此外，該法案也將解除對台軍售所有限制，配合法條包括成立聯合工作組共同評估中共威脅，制訂採購計畫，再加上軍援條款，形同將台灣納入美國戰略框架。值得注意的是，台灣原已享有「非北約盟友」的軍購待遇，但該法案明文指定台灣為「主要非北約盟國」；其差別在，成為區域聯盟成員地位等同主權國家。

台灣政策法規模龐大，重點在於彰顯主權與軍事安保，難怪外交部形容這是「旗艦級挺台法案」。但政府未明說的是，該法案彰顯的並非「中華民國」主權，而是台灣。若台灣被納入美國防禦體系，台灣必須完全交出建軍權，把國家生存交給他國決定，這會是全體台灣人的意願嗎？

提案參議員認為，具有外交象徵的支持結合軍事，才能嚇阻中共侵台野心；這點，有如為蔡政府主張量身打造。但友台的前副國務卿阿米塔吉認為，在美台備妥危機因應方案前，對現況進行象徵主義的修詞改變，具相當風險。例如，承認台灣為非北約主要盟友，給台灣事實外交承認等，都將對兩岸火上澆油。

較親拜登政府的華郵、彭博社及美國之音皆認為，立法執著於象徵性，不僅無法嚇阻北京，卻可能激怒中共提前動武，反重傷台灣。這些美媒主張，軍事與經貿才是對台實質有效的支持，台灣應優先強化自我防禦，參院立法應首重協助國防。可見，美行政部門立場明顯與國會大異其趣。

蔡政府近期的對美經營，相當的重點在國會與州政府。拜登強勢抗中，但對台美關係仍然謹慎，例如白宮擱置台灣代表處更名，延遲甚至取消交付敏感的攻擊性武器，台灣配合半導體產業鏈脫中、卻未能加入印太經濟架構，這些落差促使蔡政府自尋出路。說穿了，透過美國會立法大幅超車「台灣關係法」，無論成敗都有利民進黨鞏固選票，唯台灣卻風險不斷升高。在美台均將選舉之際，冒進主義將更張狂，民眾則更要小心，因為後果要全民共同承擔。