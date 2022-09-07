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若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

新聞眼／蔡英文遞橄欖枝 測兩岸緩和契機

記者 廖士鋒、羅印冲
蔡英文總統（中）6日到花蓮視導國軍部隊，和國安會秘書長顧立雄（左）、國防部長邱國正（右）前往花蓮基地及花防部南埔營區進行秋節勗勉。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統（中）6日到花蓮視導國軍部隊，和國安會秘書長顧立雄（左）、國防部長邱國正（右）前往花蓮基地及花防部南埔營區進行秋節勗勉。（記者曾原信／攝影）

蔡政府執政以來，兩岸關係停滯在低谷，8月又因美眾議院議長裴洛西訪台，引發解放軍圍台軍演，值此兩岸情勢緊繃之際，蔡政府高層迅速對四川強震表達關懷慰問，向北京當局遞出橄欖枝，藉此試探緩和台海局勢的契機，應有助於避免兩岸敵意螺旋不斷加深。

大陸四川甘孜州強震後，蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌等高層，都在第一時間表達慰問關懷，內政部消防署更動員一支特種搜救隊，只待外交部、陸委會指示便可出發，政府相關表態和行動，可謂向對岸釋出積極善意。

其實，觀察長年以來兩岸之間的人道關懷和協助，幾已成慣例，且不太受到藍綠執政的影響。比如，去年太魯閣列車花蓮事故，大陸國家主席習近平、國台辦、海協會皆表達關切與慰問。2018年花蓮地震時，國台辦表達關切並表態願意協助救災，同時也與花蓮縣政府聯繫，表達伸出援手的意願。

台方對大陸方面的人道關懷也沒有因為政治分歧而吝於表達。今年的東航廣西空難，陸委會除表達慰問，也表示願提供協助。去年河南鄭州水災，則由總統府發言人張惇涵對外轉達蔡總統的慰問與關切。

2020年與今年大陸華南兩度暴雨洪災，及2017年九寨溝地震，台方都向陸方表達慰問，也願提供協助。

近年兩岸關係日趨緊張，但這種對彼此遭遇災害時的「人道關懷」，其實是能夠一定程度超越意識形態和政治紛擾的，尤其兩岸正經歷了一次逼近台海危機的重大時刻，此時台方主動遞出橄欖枝，政府高層或有更深層次的戰略思維，無疑也是向北京當局釋出相當的政治訊號。

只不過，相較於陸委會新聞稿所稱的「中國大陸四川省」，這次消防署、總統府發言人、副總統皆以「中國四川」地震稱呼，消防署更強調「救災無分國界」、「國際人道救援」等立場，在兩岸互動中，這類用語其實是有高度敏感性的，大陸會如何解讀回應，有待驗證。

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