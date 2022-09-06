偵獲解放軍無人機闖台西南空域 府：挑釁、竄訪

國防部5日表示，罕見偵獲解放軍一架BZK-007無人機。圖為示意圖。(取材自解放軍網站)

就在中國大陸無人機接連侵擾金門等外島之際，國防部 昨天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，解放軍 一架BZK-007無人機罕見為台所偵獲。

這架軍用無人機自台灣西南防空識別區西側進入，並未深入即航返防空識別區外。由於共軍一架大型無人機日前曾繞越日本 西南諸島到達台灣東部外海，近期金門防區又常為大陸「民用空拍機」所騷擾，這架出現在西南空域的BZK-007因此受矚目。

國軍過去也曾有在西南、東部空域偵獲解放軍大型無人機的前例，但這型機是首度被台灣軍方公布，並被標示航跡。

BZK-007無人機是解放軍較新型的無人機，是解放軍以低成本的民用技術研發而成，視攜帶設備可作為偵查和偵測訊號使用，續航能力可達到16到24小時左右。今年3月間在日本東海防空識別區被日本自衛隊偵獲時，自衛隊曾起飛戰機趨近拍攝下機影。

國防部表示，迄昨天，國軍共偵獲共機17架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有9架次，包括2架次殲11、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次BZK-007無人機、4架次轟6戰機。

其中兩架殲11闖越海峽中線南端，其餘機種則在延伸區域作闖越的動作，BZK-007無人機與轟6是自防空識別區南側外圍進入。台灣應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。

針對大陸無人機近來頻繁侵擾金門防區，總統府副秘書長黃重諺昨天表示，這就是典型「灰色衝突」作法，沒有明確意圖，但測試對方限度，造成緊張，明顯挑釁。他也說，「老是用無人機到人家家裡，這就是竄訪」。

他說，對岸利用「灰色衝突」作法，不斷製造壓力測試，也是認知作戰；但台灣總是要拿出一些辦法來，包括軍方調整應對準則，也參考國外作法，包括使用干擾槍等。

被問及國防部有被蔡總統認為太軟弱嗎？黃重諺說「不會」。對於中共軍演，他也形容，「有奇怪鄰居，記得要關門，設好警報」。