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偵獲解放軍無人機闖台西南空域 府：挑釁、竄訪

記者洪哲政、丘采薇／台北6日電
國防部5日表示，罕見偵獲解放軍一架BZK-007無人機。圖為示意圖。(取材自解放軍網站)
國防部5日表示，罕見偵獲解放軍一架BZK-007無人機。圖為示意圖。(取材自解放軍網站)

就在中國大陸無人機接連侵擾金門等外島之際，國防部昨天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，解放軍一架BZK-007無人機罕見為台所偵獲。

這架軍用無人機自台灣西南防空識別區西側進入，並未深入即航返防空識別區外。由於共軍一架大型無人機日前曾繞越日本西南諸島到達台灣東部外海，近期金門防區又常為大陸「民用空拍機」所騷擾，這架出現在西南空域的BZK-007因此受矚目。

國軍過去也曾有在西南、東部空域偵獲解放軍大型無人機的前例，但這型機是首度被台灣軍方公布，並被標示航跡。

BZK-007無人機是解放軍較新型的無人機，是解放軍以低成本的民用技術研發而成，視攜帶設備可作為偵查和偵測訊號使用，續航能力可達到16到24小時左右。今年3月間在日本東海防空識別區被日本自衛隊偵獲時，自衛隊曾起飛戰機趨近拍攝下機影。

國防部表示，迄昨天，國軍共偵獲共機17架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有9架次，包括2架次殲11、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次BZK-007無人機、4架次轟6戰機。

其中兩架殲11闖越海峽中線南端，其餘機種則在延伸區域作闖越的動作，BZK-007無人機與轟6是自防空識別區南側外圍進入。台灣應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。

針對大陸無人機近來頻繁侵擾金門防區，總統府副秘書長黃重諺昨天表示，這就是典型「灰色衝突」作法，沒有明確意圖，但測試對方限度，造成緊張，明顯挑釁。他也說，「老是用無人機到人家家裡，這就是竄訪」。

他說，對岸利用「灰色衝突」作法，不斷製造壓力測試，也是認知作戰；但台灣總是要拿出一些辦法來，包括軍方調整應對準則，也參考國外作法，包括使用干擾槍等。

被問及國防部有被蔡總統認為太軟弱嗎？黃重諺說「不會」。對於中共軍演，他也形容，「有奇怪鄰居，記得要關門，設好警報」。

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