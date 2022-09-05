星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

新加坡 前外交部長楊榮文（George Yeo）5日接受彭博電視台訪問表示，不應低估操作台灣議題的後座力；台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京 激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。

楊榮文近日接受媒體採訪均談到美中衝突，他上月初表示美國聯邦眾院議長裴洛西 ，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是美國精心策畫的緊張，是挑釁之舉，但美國處理得很小心，避免落人口實。

楊榮文上月爆料，當裴洛西飛到台灣時，美軍印太司令部已做好迎戰準備，中國也是，但沒有一方希望開戰，所以雙方控制了局面。

裴洛西離台後，兩岸局勢從一開始的解放軍大舉鎖台軍演，演變到現在成為無人機和軍機擾台的灰色地帶行動，台海局勢依然緊張，美中關係也不見和緩。

楊榮文5日接受彭博資訊訪問談到台灣議題，他說，人們並不了解對中國來說，台灣議題有多嚴重，且低估發生衝突的嚴重性。

楊榮文說，若在台灣發生衝突，假設中國在第一波攻擊失敗了，有人命損傷，就會觸發北京激烈反應，如同美國在1941年面對珍珠港事件一樣。

日本在1941年12月7日偷襲珍珠港，美國放棄孤立主義，宣布投入第二次世界大戰，4年後戰爭以同盟國獲勝落幕。

楊榮文說，這是很嚴肅的，不了解這段歷史的人們無法理解美中正在進行的競爭。

楊榮文說，有些人認為台灣是一張可以打的牌，他們不了解事情的嚴重性，對中國來說，台灣是高度敏感的議題。

楊榮文上月底接受新加坡今日報（Today）訪問時說，美中領導人都不想開戰，但他們經常受到公眾情緒影響，這可能會導致全球面臨一場災難性衝突。

楊榮文5日接受彭博資訊訪問談到台灣議題，他說，「人們」（未清楚指明是誰）並不了解對中國來說，台灣議題有多嚴重，且低估發生衝突的嚴重性。

楊榮文說，若在台灣發生衝突，假設中國在第一波攻擊失敗了，有人命損傷，就會觸發北京激烈反應，如同美國在1941年面對珍珠港事件一樣。

日本在1941年12月7日偷襲珍珠港，美國放棄孤立主義，宣布投入第二次世界大戰，4年後戰爭以同盟國獲勝落幕。

楊榮文說，這是很嚴肅的，不了解這段歷史的人們無法理解美中正在進行的競爭。

楊榮文說，有些人認為台灣是一張可以打的牌，他們不了解事情的嚴重性，對中國來說，台灣是高度敏感的議題。

楊榮文上月底接受新加坡今日報（Today）訪問時說，美中領導人都不想開戰，但他們經常受到公眾情緒影響，這可能會導致全球面臨一場災難性衝突。