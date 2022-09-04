黑白集／黑熊勇士、長腿叔叔 誰真正愛台灣？

聯電前董事長曹興誠表示要捐款創立民間軍事訓練學院，快速訓練足以嚇阻共軍犯台的民間武裝力量。（記者許正宏／攝影）

近日兩位知名企業家都因捐款成了話題人物，但兩人捐款分別代表的人物意象，「黑熊勇士 」與「長腿叔叔」，對比鮮明，值得細思。

聯電前榮譽董事長曹興誠說要捐台幣10億元（約3261.7萬美元），訓練300萬名黑熊勇士、30萬名保鄉神射。但靠平均台幣200元訓練的勇士和台幣1300多元培養的神射手，不知抗中保台能撐幾天？而他暴虎馮河式的全民國防計畫，更讓人臉上三條線：國防部回應不外借靶場還算委婉，柯文哲就直言沒有SOP、流程圖「都是屁話」。

最近資深媒體人陳文茜追憶已故前裕隆集團董事長嚴凱泰，提及嚴默默幫忙處理齊柏林導演 身後的幾千萬債務、捐款新北市執勤遭撞斷雙腿的員警、安頓花蓮火災父母雙亡留下的孩子等故事。她的貼文讓許多人知道，原來企業家嚴凱泰的另一個身分，正是為善不欲人知的「長腿叔叔」。

「長腿叔叔」源於美國作家珍韋伯斯特的小說，講述孤女吉露莎受到一名只見過背影的長腿叔叔資助向學的故事，是世界少年文學經典，後改編為舞台劇 、電影、動畫，更廣為人知；如今「長腿叔叔」已成為考慮周全、默默守護、助人排憂解難者的代名詞。

企業家有很多種，有的任性砸錢買聲量，有的默默行善護弱勢；愛台灣也有千百種，但人民真正需要的是黑熊勇士或長腿叔叔？