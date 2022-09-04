我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

台灣新聞組／台北4日電
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

大陸無人機近來屢闖台灣外島地區襲擾，在身兼三軍統帥的總統蔡英文下令國軍可適時採取強力措施後，本月1日台守軍終首度擊落大陸無人機。TVBS新聞報導，前民進黨立委沈富雄表示，從8月初這個事件發生，拖了整整一個月才打下第一架，就是因為「蔡英文聽到白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』這句話」，才決定將其轟下來。

沈富雄表示，近來各界對無人機的討論上面都沒有到位，「蔡英文不曉得該不該動武，因為她害怕那個後果延伸出來，她沒辦法收拾」。

報導指出，沈富雄接著說，從8月初這個事件發生，拖了整整一個月，才打下第一架，為什麼最後才決定要反制？「因為是白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』，而蔡英文聽到這一句話的反應就是『讚！這個讚！』這無人機就是新常態，給它擊落下來」。

近來各界對無人機的討論都沒有到位，前立委沈富雄指「蔡英文不曉得該不該動武，因為她...
近來各界對無人機的討論都沒有到位，前立委沈富雄指「蔡英文不曉得該不該動武，因為她害怕那個後果延伸出來，她沒辦法收拾」。（本報資料照片）

沈富雄強調，「我們應該要用無人機去廈門的上空，喊話『親愛的廈門同胞們，我們從來沒有忘記你們，你們最近過得好嗎？』去繞一繞回來，這才是最好的反制」。沈富雄直言，「你把它打一架下來，然後勒？老總統今天在的話，今天一定這樣做，這叫以其人之道，還治其人之身」。

報導說，為反制中共無人機侵擾，國防部近來傳祕密調派台灣本島的空軍、陸軍及憲兵進駐金門、馬祖，人數數十名；空軍方面，是由各基地選派「飛管分隊」人員，攜帶無人機干擾槍，連人帶槍進駐支援，而憲兵則因護衛首都，也有反制無人機的干擾槍。國防部方面低調不願證實，但也強調「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

據台北中國時報報導，美國權威雜誌「外交政策」雜誌近期「台灣不能依賴美國爸爸解決問題」一文，揭穿蔡政府面臨台海危機時，似乎還沒有做好應對後果的充分準備。對此，「美麗島電子報」董事長吳子嘉3日就狂轟民進黨，「現在國軍被美國世界雜誌批評得一文不值，這就是蔡英文搞出來的」，引發討論。

據報導，吳子嘉在網路節目「董事長開講」中表示，民進黨是親美抗中不保台，只敢耍嘴皮子，不敢講正經的。吳子嘉更怒斥「民進黨這些愛台灣、搞台獨的人士，真的這麼厲害，就派一台無人機到廈門上空，把台獨黨綱丟下去，敢不敢去？」而針對中國大陸派無人機頻擾台外島，吳子嘉更狂轟「有沒有民進黨的台獨分子或立委，出來譴責或是提出具體的反制動作，沒有。所以嘴砲台獨一點都沒有用」。

蔡英文 民進黨 白宮

上一則

黑白集／黑熊勇士、長腿叔叔 誰真正愛台灣？

下一則

軍售新「界線」 避緊張關係升溫 內容不敏感 美先向北京「解釋」

延伸閱讀

台北市長選戰白熱化 參選三人不約而同都做了這件事

台北市長選戰白熱化 參選三人不約而同都做了這件事
亞利桑納州長杜西訪台 蔡英文1日接見談高科技

亞利桑納州長杜西訪台 蔡英文1日接見談高科技
蔡英文下令反制 中國無人機侵擾 台首開槍驅離

蔡英文下令反制 中國無人機侵擾 台首開槍驅離
黑白集／蔡英文不顧國政 總統天天忙輔選

黑白集／蔡英文不顧國政 總統天天忙輔選

熱門新聞

陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42
解放軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部指出，今下午有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區。圖為中國的國產彩虹4無人機示意圖。圖／環球網

無人機至金門遭示警仍盤旋 台首次射擊驅離

2022-08-30 10:12

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔