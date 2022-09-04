拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

大陸無人機近來屢闖台灣外島地區襲擾，在身兼三軍統帥的總統蔡英文 下令國軍可適時採取強力措施後，本月1日台守軍終首度擊落大陸無人機。TVBS新聞報導，前民進黨 立委沈富雄表示，從8月初這個事件發生，拖了整整一個月才打下第一架，就是因為「蔡英文聽到白宮 國安發言人說『無人機就是要形成新常態』這句話」，才決定將其轟下來。

沈富雄表示，近來各界對無人機的討論上面都沒有到位，「蔡英文不曉得該不該動武，因為她害怕那個後果延伸出來，她沒辦法收拾」。

報導指出，沈富雄接著說，從8月初這個事件發生，拖了整整一個月，才打下第一架，為什麼最後才決定要反制？「因為是白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』，而蔡英文聽到這一句話的反應就是『讚！這個讚！』這無人機就是新常態，給它擊落下來」。

近來各界對無人機的討論都沒有到位，前立委沈富雄指「蔡英文不曉得該不該動武，因為她害怕那個後果延伸出來，她沒辦法收拾」。（本報資料照片）

沈富雄強調，「我們應該要用無人機去廈門的上空，喊話『親愛的廈門同胞們，我們從來沒有忘記你們，你們最近過得好嗎？』去繞一繞回來，這才是最好的反制」。沈富雄直言，「你把它打一架下來，然後勒？老總統今天在的話，今天一定這樣做，這叫以其人之道，還治其人之身」。

報導說，為反制中共無人機侵擾，國防部近來傳祕密調派台灣本島的空軍、陸軍及憲兵進駐金門、馬祖，人數數十名；空軍方面，是由各基地選派「飛管分隊」人員，攜帶無人機干擾槍，連人帶槍進駐支援，而憲兵則因護衛首都，也有反制無人機的干擾槍。國防部方面低調不願證實，但也強調「中共對我可能的威脅行動，國軍均擬訂相關方案，並且彈性靈活應處」。

據台北中國時報報導，美國權威雜誌「外交政策」雜誌近期「台灣不能依賴美國爸爸解決問題」一文，揭穿蔡政府面臨台海危機時，似乎還沒有做好應對後果的充分準備。對此，「美麗島電子報」董事長吳子嘉3日就狂轟民進黨，「現在國軍被美國世界雜誌批評得一文不值，這就是蔡英文搞出來的」，引發討論。

據報導，吳子嘉在網路節目「董事長開講」中表示，民進黨是親美抗中不保台，只敢耍嘴皮子，不敢講正經的。吳子嘉更怒斥「民進黨這些愛台灣、搞台獨的人士，真的這麼厲害，就派一台無人機到廈門上空，把台獨黨綱丟下去，敢不敢去？」而針對中國大陸派無人機頻擾台外島，吳子嘉更狂轟「有沒有民進黨的台獨分子或立委，出來譴責或是提出具體的反制動作，沒有。所以嘴砲台獨一點都沒有用」。