指「不畏戰、不求戰」口號多餘 馬：夏立言訪陸是避戰

馬英九前總統3日表示，美對台不會參戰，應有像國民黨副主席夏立言訪陸一樣的避戰措施。（記者程遠述／攝影）

中國大陸8月起頻在台海周邊軍演，兩岸緊張情勢升高。前總統馬英九 昨天出席活動致詞時說，台灣的國安策略應是「備戰、避戰、謀和」，蔡英文總統提出「不畏戰、不求戰」的口號是多餘的，因為台灣不可能去求戰，真正發生戰爭，畏懼也沒用。最好的方式是讓戰爭不要發生，國民黨 副主席夏立言 訪陸就是「非常重要的避戰措施」。

美國眾議院議長裴洛西8月初訪台，北京當局隨即展開封鎖式軍演，國民黨副主席夏立言在此之際訪陸，引發綠營抨擊，藍營也有雜音。

馬英九指出，裴洛西訪台之後，美國民間有些很有意思的反應，其中一篇文章提到，「台灣不能依賴美國爸爸來解決自己的問題」。他說，要備戰，就要設法避戰，才能減少人員傷亡。

馬英九也提及，美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲曾說過，如果台灣人相信美國會百分之百全然支持台灣，如同無條件的空白支票，那台灣可能會成為唯一的輸家，所以台灣要有自己的策略來解決問題。

馬英九認為，最好的方法之一就是和大陸接觸、討論，例如國民黨副主席夏立言去訪問大陸，雖然時機敏感，但這是讓大陸知道，台灣還是有人願意跟大陸接觸與討論「就是一種避戰措施」。

馬英九說明，過去他執政時因兩岸有交流「沒人覺得會打起來」，2015年和大陸領導人習近平見面時，英國媒體經濟學人還形容是「北京在主權問題上對台的最大讓步」，但五年後的2021年，經濟學人卻稱台灣是「全世界最危險地方」。