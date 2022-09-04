軍售新「界線」 避緊張關係升溫 內容不敏感 美先向北京「解釋」

美國2日宣布三項對台軍售，包含60枚魚叉飛彈（見圖）、一百枚響尾蛇飛彈，及偵監雷達後勤支持合約，總額約11億美元。（本報資料照片）

拜登 政府宣布任內第六度對台軍售，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，軍售確實有助於提升台軍的防衛戰力，然而美方官員在過程中，為避免造成美中緊張關係升溫所進行的操作，所透露出的「警訊」卻令人憂心。

揭仲說，這次軍售確實有助於填補台軍在先進精準彈藥上的數量缺口。且長程預警雷到2023年時已服役屆滿10年，所以此次軍售對台灣軍隊維持彈道飛彈預警能力，和對遠距離外中共 軍機的監控能力，有一定幫助。

揭仲說，對這些純粹屬於「維持中華民國 既有軍事能量」的品項，美方官員卻在軍售案正式公布前，就先由匿名人士透過媒體釋放消息，還特別強調「不會提供更多有可能導致美中緊張關係升溫的新能力」；頗有呼應中共近來頻頻要求美國不得繼續深化與中華民國軍事交流的意味。

揭仲說，若連這些內容並不十分敏感的軍售，拜登政府尚且如此小心翼翼，事前透過非正式管道的向中共「解釋」，在美國自川普政府上任後迄今，應該是第一次；顯示此刻美國國安官員，似乎把避免美中緊張關係進一步升溫當作優先。

揭仲表示，若是美方官員的態度不改變，則「不提供更多有可能導致對中緊張關係升溫的新能力」，是否會成為接下來一段期間，美國對台軍售的新「界線」。

此外，蔡英文總統昨出席活動時與高中生交流時，針對增進全民國防參與議題，她表示，想到戰爭就好像必須「把槍砲拿出來打」，但其實在現在的戰爭，前階段一定是認知作戰，以錯誤的訊息及文宣摧毀民心士氣；第二階段進入灰色領域地帶，如近日無人機飛到金門海上看到很多中國的漁船會包圍台灣一些作業單位，這也是灰色地帶領。

蔡英文說，一個國家是否可以有足夠的自我防衛能力，最重要因素就是國民自我防衛意識，如果大家都有決心且有自我防衛意識，這個國家就撐得下去。如果沒有這個決心，即便武器與所有設備再先進，也打不贏這個戰爭。