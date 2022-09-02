遠見民調 逾6成民眾憂兩岸開戰 企業較冷靜

裴洛西訪台牽動美中台關係。(記者陳易辰／攝影)

美國眾議長裴洛西 8月率團訪台，引發中國大陸環台軍演，台海戰事一觸即發。雖然危機暫時落幕，但裴洛西與解放軍 軍演效應仍在民眾心中發酵。《遠見雜誌》在8月中旬發起「2022國際政經情勢大調查」，同步針對「20歲以上民眾」「台灣企業」兩個族群展開網路問卷調查。

首先，美國議長與各黨議員接連訪台，對提升台灣國際地位是否有幫助？整體而言，高達55.5％民眾認為，對提升台灣的國際地位沒有幫助，42.8％認為有幫助。企業界的態度卻相反，整體認為有幫助的企業達59.3％，甚至有23.5％覺得非常有幫助；認為沒幫助的企業約38.2％。

此次《遠見》民調 的調查時間已距離軍演約10天，在問到「最近中共擴大實施軍演，是否擔心兩岸開戰？」卻仍有高達63.6％民眾擔憂兩岸開戰；企業相對較冷靜，僅有42％擔心開戰，但也多於不擔心的38.3％。

多位國際軍事專家評估台海終須一戰，且2027會是關鍵年。對此，44.3％台灣民眾表示同意，另有32.9％不同意。企業端則有42％不同意，同意者僅31.5％。

從這次民調來看，裴洛西訪台、軍演相關效應，已衝擊民眾對政府信心，高達65.4％民眾對政府減少信任度，22.2％表示沒有影響，另10.8％增加對政府信任。

企業端則有高達44.4％表示沒有影響、40.1％減少信任、14.2％增加信任。交叉分析之下，發現雖有一半的傳產業者表示沒有影響，但仍有45.8％對政府減少信心，既高過於平均值（40.1％），也高於科技業（37.3％）、服務業（38.7％）。

在問到一旦兩岸開打，會有哪些國家提供實際軍事援助？民眾心中的前兩大援國是美國（48.3％）、日本（45.4％），但也有高達42.4％民眾認為沒有國家會提供援助。

那麼，一旦兩岸開戰，民眾是否願意上戰場或讓家人上戰場？答案是，高達65.2％民眾不願意，只約25.8％願意。

此次《遠見》在企業端，也發現高達55.6％的企業擔憂，中美對峙之下，台商在中國與國際的生存空間被擠壓。