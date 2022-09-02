無人機只能擊落？專家：干擾槍比開火好

中國大陸無人空拍機飛越金廈水域，台灣國防部 連續吃了幾天的宣傳悶虧，1日宣布擊落。消息傳回，多位執政黨立委興奮叫好，宛如當年台海空戰勝利，只是「戰果」從當年米格機變成如今的商用空拍機。然而，面對無人機侵擾，除了「擊落」一途，難道別無他法？

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，國防部不該讓前線守軍只能選擇開火或不開火，比起開火擊落侵擾的無人機，用干擾槍讓無人機失控墜海更合適。揭仲分析，如果只會用開火擊落的方式，大陸接下來可能會引誘台灣軍方朝海面射擊，埋下陷阱，一旦開火，大陸就會借題發揮；因此，用「軟殺」的方式更適合金馬等離島前線。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，昨天擊落大陸無人機符合武力使用原則，軍方有權開火，不過，除了開火擊落，國防部應該盡快增加電子干擾裝置及攔截無人機的設備，透過多元手段面對陸方無人機威脅，因為若無人機進入人口密集區域，不可能使用槍械擊落。

有鑑於大陸無人機侵擾金門愈來愈頻繁，陸軍前天緊急調派干擾槍到金門支援，但數量仍嚴重不足；並傳空軍派出俗稱「打鳥隊」的飛管分隊人員約30至40人，緊急進駐金馬支援，但國防部發言人孫立方表示，沒有聽聞「打鳥隊」派駐金馬的事情。

從中東反恐到最近的俄烏戰爭，無人機儼然是戰場上的新寵。然而無人機用途、性能、價格，落差極大，美軍可在半個地球外遙控擊殺恐怖分子首腦，或一般民眾就可購買的商用空拍機。

民用空拍機取得容易，體積小，噪音與熱源均低，軍用防空系統是為較大目標設計，其實不易擊落。但市場上對付這種騷擾，早就有成熟的相應之道。最常用的方式就是個人攜帶的干擾槍，可以阻斷無人機的電波聯繫，迫使其就地降落或飛回原地。中科院也曾宣傳研發的無人機反制系統，除了無線電干擾，也可用大型無人機在空中撒網捕捉。