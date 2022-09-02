金門駐軍對陸無人機開槍 綠挺防衛 藍憂擦槍走火

中國無人機近日多次飛近金門上空，蔡英文總統下令強力反制。圖為蔡英文(左)赴澎湖勗勉空軍天駒部隊。(記者余承翰╱攝影)

金門防衛指揮部表示，昨發現一架不明民用無人機，進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離 無效後，即防衛射擊予以擊落；這是台灣軍方首度開槍擊落無人機。

中國大陸無人機頻擾台灣外島，執政黨立委多支持政府採取比驅離更積極作為。民進黨 立委羅致政表示，駐守部隊依照新的應處程序，在示警驅離無效後，隨即進行防衛射擊，昨天無人機被擊落後墜入海中，這次成功的防衛射擊，不僅確保了領土主權尊嚴，更適時提振國軍官兵的士氣，以及民眾對國軍的信心，「該擊落就擊落，沒有灰色地帶」。

國民黨立委洪孟楷直言，重點不在於軍用還是民間，而是這是「不明意圖」的無人機。他表示，當然譴責任何意圖要來侵犯台灣領空的無人機，但蔡政府第一時間反應就已經過慢，無人機頻繁擾台超過半年，至今沒有任何科技的做法能夠反制，而是用槍射擊，在兩岸缺乏溝通情況，極度容易造成擦槍走火，國際學者都已示警，不能不防。

洪孟楷說，台灣已有電子遮蔽的系統防止無人機，要如何超前部署，防止下一波無人機的來臨，才是現在蔡政府應該要做的當務之急，不做就是陷第一線的國軍弟兄於危險之中。

陸委會表示，解放軍無人機因非單純民用航空器用途，針對陸方以無人機侵擾台灣作為，國防部 一定會適時採取必要且強力的反制作為。

民眾黨立委邱臣遠指出，這反映第一線的國防問題，「守護國土，寸土不讓」，除了無人機，近年來大陸透過網路等各種形式擾台，在「灰色地帶」間，發動新型態的多元作戰，國軍應該根據各種不同的攻擊模式，擬定不同SOP因應。

對於無人機入侵台灣領空頻率增加，羅致政表示，政府必須有更積極的反制作為，尤其當入侵的形態、形式、頻率不斷增加時，政府在做法上的確有必要做全面改變，他也多次公開呼籲，對於中國大陸以無人機入侵台灣領土的挑釁行徑，台灣在回應上沒有模糊的空間，「必要時擊落」才能有效嚇阻大陸的侵門踏戶。