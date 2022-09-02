黑白集／一切榮耀歸於小英？戲碼難看

蔡總統到澎湖視導三軍，特別安排飛官、艦長講述中國大陸環台軍演情景，強調第一線的緊張。總統並宣布，對岸無人機頻頻騷擾外島，她已下令國防部 適時採取必要的「強力反制」。果然，當晚金門守軍就採取驅離 射擊。

空拍機闖入營區，甚至故意在哨兵頭頂上盤旋，當然應該驅離甚至扣押。但這類侵門踏戶並非首日，對岸還將影片PO網，刻意羞辱國軍。一周來，國防部毫無作為，僅宣稱等中科院反制系統完成「明年起優先配發外島」，引發一片噓聲。直到總統在媒體面前「下令」，軍方立馬開火射擊。

解放軍機艦刻意迫近領海領空，目的也在挑釁及凸顯台方防禦無能。這等大事，國防部從未安排前線官兵現身說法，以使民眾安心；直到總統巡視，才派他們出來當陪襯道具。這不禁讓人懷疑，國安體系每天高唱「反制認知戰」，其要務到底是反制北京 打擊台灣民心士氣，還是替總統塑造「抗中保台」形象？也因此，所有光環必須歸於小英？

蔡英文是廿多年來對國軍出手最大方的總統。但三軍統帥訪視國軍的行程，若能不要只對隨行的總統府線記者擺拍作戲；對台海安全形勢的變化，不要等到總統說話才有應對動作，人們才會相信國軍應變作戰的能力足夠扎實。

這齣「一切榮耀歸於小英」的戲碼，真的難看！