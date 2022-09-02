「裴洛西一腳踹個大洞」 美中護欄恐崩解 台居暴風眼

美國眾議院議長裴洛西 訪台後，解放軍圍台軍演，飛彈飛越台灣上空，引發1996年以來情勢最緊張的台海危機，北京 並喊停了與美方多項對話。各界關注美中關係「護欄」是否還存在，有專家認為這次危機令脆弱的中美互信瀕臨幾乎崩潰的邊緣，但也有學者強調「護欄」仍發揮作用。然而，這次危機也給了北京建立「新常態」機會，台灣如何在波譎雲詭的美中台博弈下生存發展，挑戰不小。

美中關係是否仍有「護欄」？國安會前秘書長蘇起分析，美中雙方都有人非常樂意建立「護欄」，兩邊都不是真的想打起來，可是現在有「面子問題」，雙方都要有人出來承擔。他認為，大陸國家主席習近平有政治分量承擔，希望美國總統拜登 也有（能力承擔），但拜登底下的文人是分裂的，要看文人角力跟拜登自身情況。

美國在這次台海危機後，指控北京試圖「改變現狀」，以建立「新常態」，但北京強調是美方挑釁在先，事前已多次警告美方，裴洛西訪台必然衝擊美中關係。

大陸海協會副會長孫亞夫就說，裴洛西訪台，「一腳就把拜登政府的『護欄』踹了個大洞」，傷害了中國大陸，也對美國自身造成損害。他認為中方的反應一點都不過度，有些地方還是克制的。

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山也認為，裴洛西訪台，使本已脆弱不堪的中美互信基礎，「瀕臨幾乎全然崩潰的邊緣」，也成為7月28日「拜習通話」後，衝撞美中「護欄」的第一頭「灰犀牛」。倘若中美矛盾上綱到「文明衝突」，雙方更無示弱空間。

大陸國關學者時殷弘評估，中美之間「互動式的軍事對抗和升級」會持續，並指「（中美）新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險」。但他也說，中美涉及軍事溝通取消，不等於未來不會再有，會視雙方後續互動調整。

對美中「護欄」效用的判斷，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，要看下階段美中領導人能否舉行實體峰會，「如果不可能，才能證明『護欄』已經岌岌可危」。

未來美中台博弈，蘇起提到美國內政因素，認為裴洛西訪台事件，凸顯美國「內政害了外交」，美國最鷹派是國會和媒體，因為最不用負責，最鴿派也最不願打的就是軍方，因深知美國在東亞「心有餘而力不足」。他認為，裴洛西訪台的效應，除了美中互信的損傷，還有拜登展現的弱勢，是這次很重要的「政治後果」。