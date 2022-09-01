我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

台實彈驅離侵擾金門無人機 陸外交部：渲染緊張沒意義

台灣新聞組／台北1日電
金門31日晚又遭民用無人機入侵，守軍一射擊後，無人機即飛往廈門方向離去。（取材自國防部影片）
金門31日晚又遭民用無人機入侵，守軍一射擊後，無人機即飛往廈門方向離去。（取材自國防部影片）

對於近日頻繁有中國大陸無人機侵擾金門，金防部守軍30日進行實彈防衛射擊將其驅離。大陸外交部發言人趙立堅31日下午指出，「台灣當局渲染緊張氣氛，沒有任何意義」，他還說，「台灣是中國的一個省，沒有什麼國防部。」

在此之前，趙立堅也曾對大陸民用無人機到金門拍攝一事表示，「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」

據國軍陸軍金門防衛指揮部30日晚間公布，該日下午5時59分，大陸無人機一批一架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因無人機持續盤旋，守軍進行防衛射擊驅離，無人機於6時向廈門方向飛離。

值得注意的是，大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進，也在個人社交平台上對此發文表態。他說，這是多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，對台海局勢無疑造成負面加碼。

胡錫進進一步表示，台軍開了第一槍，如果接下來台軍擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。他說，台灣軍方這樣做，「意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落」，並將兩岸博奕場景進入一個用實彈互射的新空間。胡錫進喊話，大陸「必須告誡台當局和台軍都懸崖勒馬。」

陸軍金門防衛指揮部表示，31日晚短短兩小時內，大膽、草嶼及烈嶼防區，發現民用無人機三批三架次，經守軍防衛射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛返廈門。

在蔡英文總統下令「適時採取必要而且強力的反制措施」下，軍方30日開始射擊驅離侵擾金門的大陸無人機。前副總統呂秀蓮昨說：「總統應該是聽美國的意思吧！」如果無人機一騷擾就開槍打，很容易擦槍走火。

她提醒說，中國鎖台軍演不只刺激全台人民、提高全民的國防意識，飛彈打到日本也刺激到日本，中國以為模糊了海峽中線，結果各國船艦都靠近中國，「這件事情給我們一個教訓，如果雙方都不想要戰爭的話，我們都要有所節制。」

對於日前金門二膽島軍官丟石頭反制，呂秀蓮說，雖然丟石頭有失大體，但她認為應該體諒前線阿兵哥壓力多大，不要小題大作，玩笑話跟情緒話少講一點，她對前線國軍心存感念，希望大家不要謾罵，打擊前線官兵士氣。

驅離 呂秀蓮 趙立堅

上一則

台無人機反攻？網傳拍到廈門角嶼解放軍營

延伸閱讀

胡錫進：戈巴契夫讓西方受益 蘇聯加盟國卻承受惡果

胡錫進：戈巴契夫讓西方受益 蘇聯加盟國卻承受惡果
翻案？學界研究明清「閉關鎖國」 胡錫進：非中國的路

翻案？學界研究明清「閉關鎖國」 胡錫進：非中國的路
胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間
日擬部署1千枚飛彈 胡錫進：中國有5千枚飛彈「伺候」

日擬部署1千枚飛彈 胡錫進：中國有5千枚飛彈「伺候」

熱門新聞

聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

2022-08-26 22:24
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42
解放軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部指出，今下午有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區。圖為中國的國產彩虹4無人機示意圖。圖／環球網

無人機至金門遭示警仍盤旋 台首次射擊驅離

2022-08-30 10:12

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」