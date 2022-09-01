台實彈驅離侵擾金門無人機 陸外交部：渲染緊張沒意義

金門31日晚又遭民用無人機入侵，守軍一射擊後，無人機即飛往廈門方向離去。（取材自國防部影片）

對於近日頻繁有中國大陸無人機侵擾金門，金防部守軍30日進行實彈防衛射擊將其驅離 。大陸外交部發言人趙立堅 31日下午指出，「台灣當局渲染緊張氣氛，沒有任何意義」，他還說，「台灣是中國的一個省，沒有什麼國防部。」

在此之前，趙立堅也曾對大陸民用無人機到金門拍攝一事表示，「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」

據國軍陸軍金門防衛指揮部30日晚間公布，該日下午5時59分，大陸無人機一批一架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因無人機持續盤旋，守軍進行防衛射擊驅離，無人機於6時向廈門方向飛離。

值得注意的是，大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進，也在個人社交平台上對此發文表態。他說，這是多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，對台海局勢無疑造成負面加碼。

胡錫進進一步表示，台軍開了第一槍，如果接下來台軍擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。他說，台灣軍方這樣做，「意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落」，並將兩岸博奕場景進入一個用實彈互射的新空間。胡錫進喊話，大陸「必須告誡台當局和台軍都懸崖勒馬。」

陸軍金門防衛指揮部表示，31日晚短短兩小時內，大膽、草嶼及烈嶼防區，發現民用無人機三批三架次，經守軍防衛射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛返廈門。

在蔡英文總統下令「適時採取必要而且強力的反制措施」下，軍方30日開始射擊驅離侵擾金門的大陸無人機。前副總統呂秀蓮 昨說：「總統應該是聽美國的意思吧！」如果無人機一騷擾就開槍打，很容易擦槍走火。

她提醒說，中國鎖台軍演不只刺激全台人民、提高全民的國防意識，飛彈打到日本也刺激到日本，中國以為模糊了海峽中線，結果各國船艦都靠近中國，「這件事情給我們一個教訓，如果雙方都不想要戰爭的話，我們都要有所節制。」

對於日前金門二膽島軍官丟石頭反制，呂秀蓮說，雖然丟石頭有失大體，但她認為應該體諒前線阿兵哥壓力多大，不要小題大作，玩笑話跟情緒話少講一點，她對前線國軍心存感念，希望大家不要謾罵，打擊前線官兵士氣。