陸軍編列325億台幣 增購海馬斯、戰術飛彈

新年度國防預算擬編列325億台幣增購美國「海馬斯多管火箭系統」與戰術區域飛彈。（取材自維基百科）

新年度國防預算 案曝光，陸軍司令部規畫增購在烏俄戰爭中大出鋒頭的美國「海馬斯多管火箭系統」與戰術區域飛彈；全案編列預算325億餘元（台幣，下同，約10.7億美元），2024年開始獲裝，計畫2027年完成換裝。

陸軍「轟雷專案」原規畫對美採購11套M142「海馬斯（HIMARS）多管火箭系統」、64枚戰術區域飛彈（MGM-140 ATACM），因應美方取消售台M109A6自走砲採購案，陸軍決定增購18套海馬斯及精準火箭864枚，戰術區域飛彈也增購到84枚。

海馬斯火箭與具備GPS導引性能的戰術飛彈都有300公里射程，傳為美國祕援烏克蘭對抗俄羅斯的主力裝備。陸軍規畫2024年先接裝11套、64枚戰術區域飛彈與訓練模擬器，2027年完成換裝。

民進黨立委蔡適應表示，原對美採購40輛M109A6自走砲案取消，改增購18套海馬斯，固然可增加國軍源頭打擊能量，但自走砲和多管火箭性質不同，陸軍仍應正視砲兵裝備過於老舊且性能逐漸不佳的問題。

國防部 2023年度預算案昨送抵立法院待審，較受矚目的還有海軍造艦政策轉彎。代號「震海專案」興建4500噸級「新一代飛彈巡防艦」原型艦案，因「中科院迅聯專案科研進度延緩」，改興建兩艘2000或2500噸級的「新一代輕型巡防艦」原型艦，全案耗資245億餘元，計畫2026年完成。陸軍另規畫耗資7億餘元為特戰部隊換裝傘具，2027年前完成。另外，新年度與對美軍購案還包括空軍購買四架MQ-9B無人機。

另外，因應解放軍 可能的「斬首」行動，職司中樞防務的憲兵指揮部計畫耗資1億3675萬餘元，在明年一年內，換裝五輛防止「暴亂、騷亂」的機動指揮車，確保「指揮機制」正常運作。

蔡英文昨表示，為了持續強化國家防禦能力，明年度國防預算整體經費較今年度增加716億元，成長幅度13.9%，政府提高軍事投資預算以具體行動聲援國軍，希望朝野共同支持。

台北中國時報報導，根據國防部最新出版「111年中共軍力報告書」指出，解放軍火箭軍部隊已建立具備遏制核戰的能力，預估至2027年，可對包括台灣在內的第一島鏈範圍內目標，進行遠距精準打擊，至2050年建成「核天一體」信息化戰略核力量，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」之戰略目標。同時，解放軍第三艘航母福建號將在2025年完成海試撥交服役，搭配遼寧號、山東號航母，建構第一、二島鏈間區域抗擊外軍的能力。