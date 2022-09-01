接見亞利桑納州長 蔡英文：共同產製民主晶片

蔡英文（前左）1日在總統府接見亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）（前右）訪問團，歡迎他們來台灣。(中央社)

蔡英文總統今天在總統府接見美國亞利桑納州 州長杜希（Doug Ducey）訪團，她致詞時表示，期待台美攜手強化合作，共同產製民主晶片，維護所有民主盟友利益。

蔡總統說，近期以來，美國各界重要人士來台訪問，這些頻繁互動，讓台美關係在各方面更加緊密，她誠摯歡迎。杜希在商界任職時就來過台灣，歡迎這次以不同身分再度來台。杜希從商界跨入政界，堅定支持台美之間友好關係，並十分照顧亞利桑納州的台僑企業與台商，她表達感謝。

蔡總統說，杜希上任以來，致力將亞利桑納州打造為半導體與新創產業重鎮，亞利桑納州本身具有卓越的創新生態體系，也吸引許多重量級國際企業前往投資 。2020年台積電 也前往亞利桑納州鳳凰城興建先進製程的半導體晶圓廠，這是台美合作打造高科技供應鏈的指標性項目，相信能夠結合雙方的強項，為台美帶來雙贏。

蔡總統也說，面對威權主義擴張與後疫情時代的經濟挑戰，期待和美國攜手強化半導體與高科技領域合作，打造更安全、更具韌性的供應鏈，共同產製民主晶片，維護所有民主盟友利益，並創造更大繁榮。

蔡總統表示，台灣與亞利桑納州在國防安全議題方面有許多合作，包括歷任美國參議員高華德、馬侃等，在世時都堅定支持台美友好關係，亞利桑納州也是台灣的F16戰機飛官重要訓練基地。在教育議題上，也感謝杜希大力協助，台灣和亞利桑納洲已簽署「高等教育了解備忘錄」，相信未來台灣與亞利桑納州在教育、文化、經貿與科技等方面有更深入合作，台灣與美國都是共同捍衛印太區域和平穩定的重要盟友。

隨後杜希致詞時表示，非常榮幸與蔡總統會面。過去幾天以來，他率領來自亞利桑納州的經貿訪團，非常開心能在「美國商機日」活動發表談話，也和許多商界領袖進行討論。亞利桑納州和台灣共享許多經濟方面強項，尤其在科技與先進製造業，並且都是全球半導體的領導者。

杜希說，5年前，他很榮幸與台積電領導團隊於亞利桑納州首府鳳凰城會面，當時討論許多可能的合作機會，如今台積電要在鳳凰城投資120億美元，興建新的半導體工廠，將創造2000個工作機會，現在也有數百位亞利桑納州新招募員工在台受訓，準備回到美國工廠工作。

杜希表示，台積電一直以來的投資，提升亞利桑納州致力與台灣合作的可能性，亞利桑納州一直以來致力提升與台灣的關係，上月他簽署法案，要在台灣設立對外貿易辦事處。以亞利桑納州活躍的商業生態，再加上台灣產業創新能力，將是雙方合作的致勝法則。雙方夥伴關係也不只在商業合作，夥伴關係奠基於友誼與信任，且累積了數十年，他很榮幸來台灣重申亞利桑納州將致力守護共享價值與友誼，亞利桑納州支持台灣，也希望拓展未來更多合作機會。