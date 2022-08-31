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組員轉訓、後勤維護 專家：華航成本恐增

記者吳姿賢、盧逸峰／台北31日電
中華航空30日召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付。（記者黃仲明／攝影）
中華航空30日召開董事會臨時會，會中通過訂購16架波音787-9客機，預計2025年開始交付。（記者黃仲明／攝影）

華航董事會臨時會30日通過訂購16架波音787-9客機，遭質疑是被「政治推銷」。不具名航空界人士表示，華航官股占多數，此舉當然是為了配合國家政策，「確實迫於無奈」。學者認為，購買不同機種會有性能上的取捨，華航增購波音787客機，要面臨組員轉訓、後勤維護等考驗。

日前傳出政府希望華航支持購買波音787時，傳聞華航一開始持保留態度，但如今最後仍拍板訂購波音787-9，外界認為華航被迫接受，對未來機隊營運恐不利。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，華航目前尚無波音787系列的維護能量，公司端要有後勤維護的配套措施；且有別於空中巴士體系的組員轉訓機制，787客機的引進也將牽動公司飛航組員的配套規畫，都是未來華航要面對的課題。

一名航空界人士也說，對營運一定有影響，近年不管長榮、華航私底下都較傾向購買空巴，一方面是A350整體評價略優於波音787，再加上先前波音737發生過意外，就連星宇航空也採購空巴為主，且對航空公司來說，機種愈複雜、營運成本就愈高，未來成本「華航要吸收了」。

「為了配合國家政策，確實是迫於無奈。」這名航空界人士說，華航雖已民營化，但官股還是占多數，甚至連華航董事長也是由政府指派，華航除了本身營利考量，在某種程度上當然會配合國家政策行事，長期都是如此，除非華航純民營，否則難以擺脫這種政治壓力。

但盧衍良也說，航空公司機隊規畫是一門藝術，考量層面會因各公司取捨而有不同，很難有對錯之分。

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