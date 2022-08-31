新聞評論／國防預算大膨脹 台灣卻愈深陷險境

行政院公布2023年度中央政府總預算，其中國防預算4151億元台幣，占GDP1.7%。（本報資料照片）

台海形勢緊張，明年度國防預算 大舉增加，增幅12.9%，達4151億元（台幣，下同，約136.2億美元）。若再算上增購Ｆ-16與「強化海空戰力」兩筆合計1083億的特別預算，以及非營業特種基金629億元，明年國防開支達到了5863億元。如此，國防預算已遠超過「教科文」及「經濟發展」支出，成為政府第二大歲出項目，僅次於社福。

軍費創新高，卻未必足以因應實際的敵情威脅。中國大陸拜經濟起飛之賜，過去四分之一世紀大舉擴軍：2002年其國防預算首度超過2000億人民幣（約289.3億美元），今年已達1.47兆人民幣。這相當於6.5兆新台幣，為台灣目前軍費的16倍。這還沒計入國防科研支出與軍火外銷獲利，估計中共 實際軍費較其帳面多50%至100%。相對的，台灣過去30年國防支出占比持續下滑，明年雖止跌反彈，兩岸軍力失衡已極懸殊。

國防支出大漲，可由「軍事投資 」、「作業維持」、「人員維持」三方面分析。明年軍事投資1027億元，加計兩筆特別預算，達2110億。數字看似創紀錄，但拜登政府上台後，美國並未新增重大對台軍售；國造武器方面，去年海空戰力特別預算編列後，也未聞研發投產新進度。說穿了，軍投經費大增，並非台灣獲得什麼新型武器，而是川普末期拋出的軍售已屆付款期限。前幾年，國防部預算成長幅度跟不上美方軍售速度，只好大玩「延遲付款」遊戲；如今蔡政府總算面對現實，讓現有軍購案不致開天窗。至於國軍其他不少落伍的過時裝備，還在苦苦排隊，等候汰舊換新。

作業維持經費方面，明年編列1337億，較今年增加25.4%，這點值得肯定。國軍過去「勤儉建軍」，對油料、零附件等耗材的開銷往往編列過低，部隊常年維持低整備水平。這在承平時期還可應付，但遇到局勢緊張必須時時偵巡與出操，「度小月」等級的資源立顯捉襟見肘。近年海空軍為因應中共機艦擾台，出勤頻率極高，須動用預備金增購油料零件。最近共軍進逼日甚，不時突破海峽中線；國軍作業維持費的提升當然是「有感」的正面之舉，至少不能不亡羊補牢。

人員維持經費方面，增為1787億，漲幅4.6%。國軍現行總員額21萬5000人，部隊實際編制員額18.8萬人。事實上，「編現比」一直無法達到九成的目標，較艱苦的戰鬥部隊編現比甚至只在八成打轉。若扣除受訓、借調、長假等人員，單位只剩七成人力，難以達到預期戰力。最近軍方大舉招募志願預官，開出免筆試、僅需服役一年條件，正暴露初階軍官缺乏的問題，已到了「寧濫勿缺」的地步。在美方警告下，蔡政府最近正研擬重返徵兵，將義務役延長為一年。但目前四個月的軍事訓練，新兵不服管教的事件就頻傳；未來若每年要增加七、八萬役男，是否就能提升國軍品質和士氣，在在都是問題。

台灣與大陸量體懸殊，台灣的安全威脅比南韓、以色列、新加坡都高上許多。縱使台灣明年軍費大幅提升，占GDP比重仍低於上述國家。近日金馬外島飽受大陸無人機騷擾，崗哨守軍只能以石頭驅離，更凸顯形勢之險峻。不分朝野或官民都應有所體認：軍力是和平的必要條件，卻絕非充分條件。充實武備作為底氣的同時，仍須維持兩岸良性互動，不可將鼓動仇恨當成政客積累資本的捷徑。否則，國防預算再怎麼膨脹，也只會把國家帶進兵凶戰危。