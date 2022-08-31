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李文忠出席美退伍軍團協會致詞 籲勿姑息習近平

記者洪哲政／台北31日電
退輔會副主委李文忠於美國時間8月30日出席美國退伍軍團協會(AL)今年於威斯康辛州密爾瓦基市所舉辦的全國年會，並在聯合開幕大會致詞。（退輔會提供）
退輔會副主委李文忠於美國時間8月30日出席美國退伍軍團協會(AL)今年於威斯康辛州密爾瓦基市所舉辦的全國年會，並在聯合開幕大會致詞。（退輔會提供）

退輔會副主委李文忠於美國時間8月30日出席美國退伍軍團協會(AL)今年於威斯康辛州密爾瓦基市所舉辦的全國年會，並在聯合開幕大會致詞。他表示，歷史的教訓是：英法姑息希特勒，結果爆發二次世界大戰；北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭。如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知。

李文忠代表退輔會主委馮世寬在聯合開幕大會致詞，除感謝該會於2019年會史無前例地邀請蔡總統以視訊方式於大會致詞外，並感激該會每年通過支持中華民國決議文的作為。

李文忠致詞中提到，本月初美國眾議院議長裴洛西一行訪問台灣，中國大陸隨即在她離境後於台灣周邊展開軍演；接著中國大陸又在兩美國國會訪問團離境後兩度實施軍演，不惜破壞台海現狀，其蠻橫霸道的程度，令美國及民主國家政府都不能接受。

李文忠接著表示，歷史的教訓是：英法姑息希特勒，結果爆發二次世界大戰。北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭。如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知。

李文忠指出，蔡總統已宣示，自己的國家自己救，不會屈服，一如烏克蘭，但也如烏克蘭一樣，無法獨立對抗中國大陸侵凌。因此，李文忠呼籲該會，繼續通過支持中華民國決議文，並以其龐大的影響力影響美國政府及國會，此舉不只保障台海和平，也是保障人類自由民主的生活方式。

李文忠隨後代表馮世寬頒贈迪拉德總會長代表輔導會最高榮譽的一等榮光專業獎章，以表彰總會長任期以來對於兩會交流的重大貢獻。

美國退伍軍團協會成立於1919年，總會設於美國印地安那州之印地安那波里斯市，會員人數約200萬人，現有55個區會。美國50州各有1個區會，外加華府特區、波多黎哥、法國、墨西哥、以及菲律賓地區共55個區會。各地區或郡設分會，全球共1萬5千個分會。

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