大陸無人機再擾 台射擊信號彈驅離

疑為中國大陸民用無人機日前闖入拍攝金門營區。(取材自微博)

大陸網路社群近日接連於微博披露民用無人機日間闖入金門防區上空拍攝官兵、設施的畫面。四軸無人機16日先闖二膽島，台官兵「丢石頭」反制；27日又闖烈嶼防區，官兵缺乏反制作為，畫面引發關注與批評。陸軍金門防衛指揮部表示，昨在獅嶼地區上空發現1架民用無人機，經守軍射擊信號彈示警加以驅離 。

金防部表示，昨天下午4時8分，防區發現民用無人機1批1架次，進入獅嶼地區禁限制水域上空，距離200公尺、高度30公尺，駐守部隊即依「示警、通報、驅離、防衛射擊」的程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，即於4時9分往廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲表示，中共 無人機侵擾台外島，並非擊落與否的單純問題，更須考量周邊平民安全，這才是軍方審慎處置的原因；國際間也有類似案例，例如以色列 國防軍也遭逢類似問題，巴勒斯坦組織在加薩走廊以無人機甚至加掛炸彈或縱火劑的「殺手風箏」（killer kite）侵擾以色列防區，但以國也不允許哨所開槍射擊，而是以電干或無人機進行攔截，主因就是避免傷及地面的以色列或巴勒斯坦平民。

蘇紫雲表示，換句話說，軍方應處中共無人機的的侵擾，最重要的是避免傷及地面平民，也包括可能航經外島水域的中國大陸漁民，這才是考量所在，也凸顯台灣軍方武力使用的正當性與中共不負責任的侵擾行為的差異。

他表示，在戰術上要擊落無人機容易，有許多主動的硬殺手段，但現代軍方需全盤戰略思考，就是避免傷及地面無辜。

針對大陸無人機飛至金門營區拍攝，中國大陸外交部發言人趙立堅昨回應稱，「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事。」

台北市長柯文哲先前曾嗆蔡英文總統，共機頻擾台，為什麼不打下來？台北市議員江志銘昨問柯，若當選總統，是否會打共機？柯文哲說，若是他當總統，不會丟臉到用石頭丟無人機，早就拿槍打下來。