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觀察站／美艦過台 難改中線消失新常態

觀察站
美國機艦穿越台海中線以彰顯台海中線規範。圖為路透報導美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」和「安提頓號」，通過台灣海峽。本圖為示意圖。（取材自Uss Chancellorsville臉書粉專頁)
美國機艦穿越台海中線以彰顯台海中線規範。圖為路透報導美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」和「安提頓號」，通過台灣海峽。本圖為示意圖。（取材自Uss Chancellorsville臉書粉專頁)

美軍兩艘巡洋艦在週日依慣例穿越台灣，但異常高調，通過當下就釋放訊息，甚至全程打開ADS-B，讓外界循訊號追跡。看似在共軍圍台軍演後，一切修復如昔，但實情正好相反，這趟穿越過程極不尋常，美軍由北向南走老路，任由共軍數十機艦全程不斷穿越中線緊跟在後。美中軍事過招是政治角力，美軍固然實踐航行自由，但同時見證解放軍所創造的台海新常態。

第七艦隊表示此行展現對印太開放自由的承諾，我國防部宣稱這代表美國挺台，反對中共片面改變海峽中線現況。解放軍東部戰區則表示，全程跟監警戒，並對正在通過的雙艦警告「隨時作好挫敗任何挑釁準備」。三方各說各話，但關鍵是：美國究竟有無反制新常態的行動？

中共圍台軍演被視作第四次台海危機，美軍並未如過去在第一時間派航母進入台海，而是在逾半個月後，派出兩艘提康德羅加級飛彈巡洋艦，以每月例行模式自北向南穿越。這不是綠營大內宣聲稱的航母，所呈現的政治姿態更是今非昔比。

從去年到今年七月，美軍幾乎每月都以伯克級驅逐艦單艘穿越台海，唯一例外是五月遼寧號在東部外海演習，美軍改以萬噸巡洋艦搭驅逐艦執行任務。這次指派兩艘萬噸巡洋艦，看似震懾力十足，但兩艦已預定兩到四年淘汰，相距中共主力驅逐艦055，綜合戰力已非同一等級。值得注意的是，兩艦刻意避開莆田實彈演習，結束隔日才進入海峽。

美艦周日進入海峽，早上八時許一架美軍機先進入我方ADIZ遭驅離，隨即進入大陸平潭水域上空，遭共軍三度驅離。根據海空航行情報相關網站及國防部報告，共軍軍機在中線密集活動，不過架次未明顯增加，甚至少於日前參議員來台。美軍艦載反潛直升機只有在澎湖海域時打開訊號被追跡。

裴洛西來台時，大陸宣布取消中美海上軍事安全磋商機制會議，國防部與戰區對話也消取，雙方至今只有駐美大使秦剛與副國務卿雪蔓一次對話，此後美中對台海自由航行嘴炮不斷，直到28日雙艦穿越，所幸兩軍秀肌肉不忘克制，但下個月會不會擦槍走火，誰也說不準。相對解放軍日復一日夯實新常態，美軍一個月穿越台海一次，對解放軍來說無礙切香腸改變現況，蔡政府不能把「美艦路過」粉飾台海「有保庇」，哄騙民眾。

美國堅持航行自由，反制台海「內海化」，但對中共來說，在台海落實一個中國原則，不是對外國機艦禁航，而是執行《海上交通安全法》，對外國機艦穿越採事先申請，否則驅離。美艦穿越雖無申請，但美方事先告知，下個月也許仍繼續權宜行事。

此行政治意義是：美軍對盟友有交代，不過「自由誠可貴，安全價更高」，對台灣最重要的「恢復中線」，並不在美軍的任務範疇。台灣失去海峽中線，蔡政府得自己承擔主權及國防空間被壓縮的代價。（取材自聯合新聞網「重磅快評」）

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