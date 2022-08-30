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陸無人機擾台 美：不接受任何新常態

記者張文馨／華盛頓報導
台海緊張關係日增，國軍加強演訓，拜登擬對台新軍售11億美元。(本報資料照片)
台海緊張關係日增，國軍加強演訓，拜登擬對台新軍售11億美元。(本報資料照片)

記者張文馨╱華盛頓報導

中國民用無人機27日跨海闖入台灣的金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝，升高台海緊張局勢；白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)29日表示，美國不接受中方想要創造的任何新常態。

此外，政治新聞網站Politico29日獨家報導，拜登政府計畫要求國會同意對台軍售11億元，包含60套反艦飛彈、100套掛載於F-16戰機的空對空飛彈以及延長偵監雷達合約案。

柯比表示，自從美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，解放軍越過海峽中線行動和中國海軍在台灣附近的訓練等種種舉動，在在顯示北京試圖升高局勢以創造新常態。

「我們已經公開表示我們不接受(新常態)。」柯比說，沒有任何改變，美國依然遵守美國的「一個中國」政策，美國不支持台灣獨立、美國會持續依據台灣關係法協助台灣自我防禦，也會捍衛美國在區域的國安利益，上述諸多事實均未改變。

柯比提到兩艘美國軍艦剛剛通過台海，並表示美軍會持續遵守國際法規活動，敦促中方也這樣做。

路透上周報導，為凸顯美國支持台灣不受北京挑釁軍演影響，美國政府最快9月宣布對台軍售；拜登政府對台軍售思考以軍需和彈藥為主，而非新武器。

Politico引述三名知情人士說法指，對台軍售案仍在擬定階段，包含價值3.55億元的60套魚叉反艦飛彈(AGM-84L Harpoon Block II missiles)、價值8560萬元的100套響尾蛇空對空飛彈(AIM-9X Block II Sidewinder tactical air-to-air missiles)，以及一紙6.55億元的偵監雷達延長合約。

報導提到，響尾蛇飛彈將掛載於美國出售給台灣的F-16戰機上。

Politico報導，一旦拜登政府通知國會，參眾兩院的外交委員會主席以及首席議員都要簽名同意才能出售，兩黨議員都可能同意軍售案，不過因為正值國會休會，相關程序可能被拖延。

國務院拒絕評論這項消息；國會也未回應這篇報導。

此外，台北陸委會主委邱太三將於下周訪問華府，華府智庫新美國安全中心(CNAS)宣布7日邀請邱太三演講；至於邱太三會不會拜會國務院，國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)表示，沒有任何會議要宣布。

柯比 國務院 拜登

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觀察站／美艦過台 難改中線消失新常態

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