親美、友日、和陸 國民黨全代會定調對外路線

國民黨28日召開全代會，新北市長參選人侯友宜（前左）自黨主席朱立倫（右）手中接下球棒，為年底選戰揮棒出擊。（記者黃義書／攝影）

國民黨 昨天召開第21屆第二次全代會，黨主席朱立倫表示，國民黨會堅持「親美、友日、和陸」的對外路線，年底選舉是國民黨最關鍵的時刻，年底縣市長選戰，一席都不能放棄，「2022我們必須要撥亂反正，2024我們才有機會重返執政」。

朱立倫強調，國民黨相對於其他政黨，更能維護區域和平；國民黨親美、友日，但重視兩岸關係，希望和陸，讓兩岸持續對話交流是黨的大方向，「我們有意見、有批評可以，但是不要忘了，我們國民黨永遠是中華民國 派」。

為年底選舉「維穩」，今年全代會未做任何黨章、黨綱修正，就連中常會通過的中常委人數減至25席，也未提出。不過，仍有黨代表要求現場表決維持舊制35席，避免明年全代會再度修正席次。

全代會以「為你拚好日子」為主軸。朱立倫比照2018年全代會，化身「總教練」帶領22縣市長參選人一同揮棒，盼年底選舉「全壘打」。

朱立倫表示，國民黨必須提出中道、不走極端的候選人，讓更多中間、年輕選民支持國民黨，「正藍要愈來愈強大」。對於黨代表批朱立倫「亂提名」，朱則說，黨內或有不同意見，但已選出候選人，全體就要團結為「大我」來努力，才能勝選，如果只想到自己，只有自私，國民黨不會有未來。

朱立倫並提及黨主席任內政績，包括讓青年加權到百分之百，並推出同舟計畫讓7萬人回娘家，以及在美設立駐美代表處等。

朱立倫在全代會開幕致詞時也談及國民黨歷任執政者努力成果，除了前總統蔣經國、馬英九 ，也特別提到已故前總統、前主席李登輝執政時，國民黨推動台灣民主化，讓台灣有今天的民主。