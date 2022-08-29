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夏立言訪陸被罵翻 朱立倫批民進黨「除喊喊 還做什麼」

台灣新聞組／台北29日電
國民黨主席朱立倫表示，在台灣辛苦的時候，民進黨只會關起門來罵，不解決問題，除了喊喊還做了什麼？（記者黃義書／攝影）
國民黨主席朱立倫表示，在台灣辛苦的時候，民進黨只會關起門來罵，不解決問題，除了喊喊還做了什麼？（記者黃義書／攝影）

國民黨副主席夏立言日前訪問中國大陸，與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面，陸委會呼籲在野黨不應落入中共統戰陷阱。前總統馬英九昨天表示，兩岸情勢特別緊張時更需要去溝通，盡一切努力避戰，這是民進黨政府的責任，他們派不出人，國民黨去了還要罵，「這非常不正確」。

國民黨主席朱立倫表示，在台灣辛苦的時候，是國民黨願意冒著被民進黨抹紅、抹黑的最大風險，為台灣人做一些事情，結果民進黨只會關起門來罵，不解決問題，除了喊喊還做了什麼？如果只顧選舉，不顧國安、生計，相信最後民眾也會看清楚這是一個完全不負責任、只搞政治對抗的政黨。

朱立倫說，夏立言很有勇氣、很有決心，知道會有不同意見、反彈，但國民黨就是要堅持做對的事情，最困難的時候，要堅持對的事情，就是愛台灣，必須親美、友日、和陸。

國民黨前主席、立委江啟臣指出，和對岸溝通交流是政府責任，不該是在野黨；夏立言做了吃力不討好的事情，已經盡力也辛苦了。

國民黨副主席連勝文說，民進黨自己有說要和對岸對話，如果要批評國民黨，應該自己先做，沒法做到就算不謝謝國民黨，也請把嘴巴閉上，別睜眼說瞎話。

對於夏立言赴陸是否會影響年底縣市長選情，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，夏直接當面清楚表達台灣人民反對解放軍軍演的立場及態度，以及反映台灣農漁產品檢疫、兩岸共同打擊犯罪的相關議題，同時也向陸方表達捍衛中華民國的決心，確保台灣民眾的相關權益。國民黨桃園市長參選人張善政說，夏的重點就是要讓對岸知道台灣的民意。

對於國民黨副主席夏立言日前率團訪陸，前副總統呂秀蓮認為，任何人要去中國，「不必一下子就給他抹紅、戴帽子」，但所有政黨在大敵當前，且中國擺出武力統一台灣的時候，自己也要考慮時機。

呂秀蓮發起「和平公義社」，昨天舉行成立大會，未來將舉辦國是會議探討兩岸議題。被問及目前政府兩岸政策出了什麼問題？呂秀蓮說，「出了太大的問題，我們何必要選邊站？」她說，美中爭霸，台灣主政者應該掙脫這個漩渦，而不是被捲進去。

國民黨 夏立言 民進黨

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