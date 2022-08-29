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新聞眼／面對挑釁 國軍不作為重挫士氣

記者洪哲政
台國防部宣布，今即起對無人機等「飛航實體」「適切反應」。(圖：台國防部提供)
台國防部宣布，今即起對無人機等「飛航實體」「適切反應」。(圖：台國防部提供)

陸方民用無人機屢侵入國軍外島防區，軍方縱使遵奉國安單位「不開第一槍」、「不引發衝突」指示，但也不宜矯枉過正，不可讓基層部隊面對中共認知戰攻勢時無所適從、任謗任譭，重挫台灣民心士氣。

陸方民間無人機一周內兩度跨海近距拍攝金門防區崗哨，相關影像流出，輿論譁然。國防部28日宣布「適切反應」；金防部政戰主任也對外表示，若無人機不理驅離作為再三盤旋，「可能就採取擊落作為」。但其實軍方仍然在玩「文字遊戲」。

影片可證，日前侵入二膽的無人機明明是在投石能至的低空盤旋，軍方第一時間卻拗成自高空拍攝；而27日這架無人機進入烈嶼哨點低空拍攝至少30秒，金防部卻仍能宣稱是「短暫掠過」，這架無人機趨近烈嶼崗哨內拍攝，哨點有眾多情資掛圖，甚至有兵棋圖台，金防部忙著強調資料非屬「戰情」，而是「搜索」資料，外界不解哨點任務簡報的搜索情資，與戰情有何區別？

國軍軍令體系繁複龐雜，對某些涉及政治敏感的作為，職業軍人基於不做不錯的陋習，原本就有神經傳遞遲緩的問題。

面對兩岸關係動盪，共軍迫近領海的真實威脅下，執政者固然拉得住軍人的韁繩，讓國軍部隊冷靜面對挑釁，未作出過激舉措，但軍方因政治敏感反應緩慢推託，也是事實。

指責對岸認知作戰，不能作為國軍沒有作為的藉口。外島部隊後續究竟接到什麼命令？畢竟中共挑釁不曾間斷，在未有實際反制績效前，軍方恐怕要持續承受外界質疑。

中共 國防部 驅離

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