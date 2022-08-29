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陸無人機再闖金門拍崗哨 軍方毫無反制挨批軟弱

台灣新聞組╱台北29日電
大陸無人機闖入金門防衛指揮部烈嶼營區近空，甚至接近有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。影片與軍方形容的「短暫掠過」明顯不同。(取材自微博)
大陸無人機闖入金門防衛指揮部烈嶼營區近空，甚至接近有兵棋圖台與戰情掛圖的崗哨拍攝。影片與軍方形容的「短暫掠過」明顯不同。(取材自微博)

中國大陸民用無人機前天再傳跨海闖金門防衛指揮部外離島營區近空拍攝的事件，甚至接近台灣有軍情掛圖的崗哨拍攝。國防部昨天指出，即起對無人機等「飛航實體」將採取「適切反制」，但未說明將採取何種反制作為，應對被批「軟弱」，發言人臉書昨天被民眾留言灌爆。

本報系聯合報報導，陸軍金防部昨天表示，後續國軍將採取包括驅離在內等必要的反制措施，適切應處。金防部政戰主任張榮順更表示，無人機若經驅離仍續盤旋，不排除加以擊落。

微博「台灣傻事」昨天凌晨上傳一部44秒的影片，引起廣泛討論，内容顯示一架無人機近空完整拍攝台灣外島一處營區，圖中的旗桿上的國旗還被打上馬賽克。

這架無人機闖金門防衛指揮部烈嶼營區近空，甚至接近台灣有任務簡報圖台與情資掛圖的崗哨拍攝。影片與軍方形容的「短暫掠過」明顯不同。

鏡頭所見，這架無人機逐漸下降高度，近距拍攝營區内一處位於大型機槍碉堡上的有頂崗哨。

影片顯示，崗哨裡武裝的哨兵察覺無人機，抄起對講機並掩上口罩，通知位於崗哨後方主營舍的安全士官，大型電扇前的非武裝官兵奔出查看後，只見營區也有著體育服的官兵開始打電話聯繫回報。但都没有任何反制措施。影片上傳後，網友留言湧入國防部發言人臉書粉專表達不滿。

台北中國時報報導，僅短短數小時，國防部發言人臉書粉專已有800多則留言，多數內容都說「看不下去」，要國防部拿出積極反制作為，不能任由中共無人機在前線軍事要地與崗哨上空飛航，如入無人之境。

國民黨立委吳斯懷則痛批，台灣應處方式不夠積極，國防部不做「第一擊」，必是政府高層決定，人家已跑到家門口侵門踏戶到這種程度，政府還在猶豫該如何處理，更是不對，不能只叫國防部長承擔，這是政府與國安高層要有態度。

民進黨立委何志偉表示，共軍無人機入侵台灣領空、拍攝軍營，全世界都看到，「不僅國防部丟臉，也讓中華民國丟臉！」若是一般民眾的無人機誤闖軍營，國軍可依規定擊落，但面臨中共無人機卻僅發射信號彈，國防部再持續軟弱，恐怕「心戰早已垮一半」。

國防部 臉書 驅離

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