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兩岸學者看國共關係「已降到最低點」 看壞未來發展

記者黃國樑／台北28日電
國民黨副主席夏立言(左)一行人本月初訪陸，但北京當局與其接觸層級，只有海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係受到關注。（記者季相儒／攝影）
國民黨副主席夏立言(左)一行人本月初訪陸，但北京當局與其接觸層級，只有海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係受到關注。（記者季相儒／攝影）

國民黨副主席夏立言訪陸昨返台，此行雖主要聽取台商心聲，並非為了國共交流，但北京當局與其接觸層級，卻只有海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係受到關注，兩岸學者專家看壞未來發展。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅更說，相較於馬英九時期，現在國共兩黨的互信基礎雖不到蕩然無存的地步，也已大幅削弱。

唐永紅表示，北京當局對國民黨的真實想法，他並不清楚，但作為一個研究兩岸關係的學者，他看到的是國共關係已發生顯著的變化。朱立倫訪美期間說九二共識是沒有共識的共識，這是學陳水扁的說法，又強調國民黨親美反共，都造成國共的政治互信已大幅削弱。

台大政治系榮譽教授張麟徵認為，國共關係已處於歷史最低點，因為在中國共產黨的眼中，國民黨已經質變，不再是一個主張中國統一的政黨，而是走上與民進黨一樣的獨台政黨，民進黨是台獨的話，國民黨則是華獨。

張麟徵表示，國民黨從江啟臣開始就想要擱置九二共識，朱立倫則是左搖右擺，國民黨偏離原有方向，所以夏立言去大陸非常尷尬 ，甚至連黨內還罵他此刻赴陸對選情不利，國共關係已降到最低點。

國民黨前副秘書長張榮恭認為，國民黨須思考，如何在選舉時訴求「唯有國民黨擁有重構兩岸和平的能力」？如果有一天連民共都可以對話時，國民黨還有存在價值嗎？

國民黨 夏立言 北京

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