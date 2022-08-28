夏立言結束訪陸返台 稱維持兩岸溝通政府應感謝

國民黨副主席夏立言（中）本月初訪陸，在會見大陸海協會長張志軍以及中台辦副主任陳元豐後，27日從廈門搭機返台。（記者季相儒／攝影）

國民黨 副主席夏立言 日前訪問中國大陸進行關懷台商之旅，接連和海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面後，昨晚抵台。夏立言表示，此行不負國人期望，去聆聽在中國大陸的台灣人心聲，並將台灣人的想法傳達給對岸，國民黨和對岸溝通，政府自己不願意做或做不到去溝通「應該感謝國民黨」。

夏立言認為，在嚴峻的疫情及兩岸關係低迷之下，政府沒盡到讓人民安居樂業責任，沒意願或沒能力和對岸溝通，對於在大陸台商台人的問題無法解決、也讓台灣人民置於戰爭威脅之下，國民黨能和對岸有重要溝通管道「政府應該感謝我們（指國民黨）」，怎會去捏造事情來打擊國民黨？是不把在大陸的台灣民眾，當作兄弟姊妹照顧嗎？

不過，民進黨立委林靜儀說，當國際民主國家都站在台灣旁邊，國民黨做出動作告訴全世界，站在中國大陸那一邊，是世界所不能認同角色。民眾黨團總召邱臣遠說，夏立言返台後，應該明確交代行程，但在兩岸膠著下，蔡政府要負起最大溝通責任。

國民黨主席朱立倫則肯定夏立言在困難時機出訪，協助幾十萬名台生、台胞、台商解決問題，ECFA也有正面成果，同時表達對大陸軍演的不滿與憂慮。

夏立言說，此行是關懷聆聽台商、台胞心聲，24日晚間和海協會會長張志軍餐敘，25日國台辦副主任陳元豐來送行，未見國台辦主任劉結一。

夏立言表示，此行談及柬埔寨台灣民眾受騙事件及ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題，陸方承諾會提供協助。

夏立言說，陸方表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA，更希望能加強各個層面的交流與合作。針對軍演，他也向張志軍當面清楚表達，中國大陸軍演，台灣九成的人民不滿、憂慮也無法接受，軍演對兩岸和平毫無幫助。

夏立言強調，國民黨事前和陸委會報備，事後也未到北京 見所謂的高官或中國全國政協主席汪洋，行事坦蕩卻被有心人惡意操作。

陸委會27日深夜發布新聞稿指出，對國民黨夏副主席等無視該會勸阻執意赴陸，「在軍演下曲意訪中，呼應對岸統戰旋律，甚至唾面自乾，對國內廣大民意絲毫不在意，作為國內最大反對黨，誠令人遺憾」。