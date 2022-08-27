不妙…台水果銷陸斷崖式崩跌 上半年剩2.39％

中國對台下鳳梨、釋迦、蓮霧禁令。(本報資料照片)

中國大陸自去年起陸續宣布暫停多項台灣農產品進口，今年再陸續禁止台灣石斑魚、竹筴魚、白帶魚及柑橘類水果銷陸；農委會主委陳吉仲自曝，台灣水果銷陸占比曾近85％，但去年約42％，今年上半年更剩不到3％。對於台灣銷陸農產品呈斷崖式崩跌，陳吉仲說，農委會積極開拓新興市場，擺脫依賴單一市場的風險。

據台北中國時報導，根據統計，台灣近10年來生鮮冷藏水果出口至大陸占生鮮冷藏水果總外銷量的占比，在2016年達到高峰，來到84.93％，之後則持平，連2020年新冠疫情 爆發後，外銷大陸的占比仍高達75.86％，但2021年則腰斬至41.15％，今年上半年更慘，僅剩2.39％，呈斷崖式崩跌。

陳吉仲指出，台灣水果自2015年有八成五輸往中國大陸，去年剩四成一，今年不到3%，會降低單一市場依賴，開拓新市場。他表示，農委會全力啟動所有產銷調節措施，降低單一市場依賴、開拓新市場，就有辦法因應外在因素挑戰。

本報系聯合報報導，對此，國民黨籍的三農業大縣縣長雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴及花蓮縣長徐榛蔚昨呼籲政府，拿出具體辦法協助農漁民去化外銷大陸的農漁產品數量，維持農產品價格穩定。

張麗善表示，農民非常辛苦，這兩年疫情農民首當其衝，美國眾議院議長裴洛西 訪台後，大陸又禁止蔬果出口，對於採收時間短的文旦農民來說，不安焦慮更高。