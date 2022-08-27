國際訪客再多 蔡政府遇陸制裁就攤手

國民黨副主席夏立言赴陸交流，24日晚與大陸海協會會長張志軍見面餐敘。圖為2015年10月陸委會主委夏立言（右）與國台辦主任張志軍（左）舉行兩岸事務首長會面。（本報資料照片）

國民黨副主席夏立言 率團訪問大陸，與海協會長張志軍會晤；其後，中共 宣布在福建沿海軍演。陸委會及民進黨 強烈質疑，認為夏立言此行對國際傳達錯誤訊息，影響台灣團結。前民進黨主席許信良則直言，夏立言訪陸至少讓對岸認為台灣問題仍有空間，不致到非動武不可；此事對台有利，「民進黨不該敵視追殺意識形態不同的人」。

許信良現任亞太和平研究基金會董事長，這是國安局外圍智庫。其談話將蔡總統與民進黨區隔，雖不代表政府，卻點出問題輕重。朝野陣營多唱衰夏立言訪陸，從台海危機未除及選舉考量看，多認為「時機不宜」。但蔡政府不斷利用美國政壇人士訪台拉高對峙，碰到台海危機便裝傻保持低調，遇到中共對台產業祭出制裁卻又束手無策；如此自欺欺人的矛盾行徑，看不出對台灣利益和國安有長期著眼。政府自己不作為，難道反對黨也要跟著躺平？

「夏張會」以民間餐會方式進行，刻意降低政治性，雙方也能直言不諱。夏立言表達台灣民眾對圍台軍演的不滿，以及對ECFA等經貿交流存廢之憂慮，希望政治對立能盡量避免波及經貿和社會領域。國台辦的新聞稿相當簡要，強調大陸反制行動在捍衛國家主權和領土完整，是遏制台獨和外來干涉的正義之舉。針對兩岸對話，則重申「九二共識」與「反台獨」的共同政治基礎，通篇未提促統。

這是台海第四次危機後，兩岸首度對話，看似沒交集，但能面對面各抒己見已屬不易。國民黨從軍演切入，表達台灣民意，關注經貿民生，並不違背政府立場。「夏張會」頗似美中對話各陳立場，不求同存異，但保持對話之善意。值得注意的是，大陸比以往具彈性，願聆聽台灣負面民意，並非只有片面自嗨的統戰語言。

對於夏張會，民進黨的立場極其矛盾。綠營先指責夏立言會晤中共高層是「賣台」，又拿兩人會後陸方持續軍演譏「交流無效」，諷國民黨「求饒被打臉」。這種態度，反映了民進黨兩岸政策的虛無及漫無目標。如若一場餐會就能使兩岸融冰，蔡政府為何不積極作為？而執政團隊除了言詞挑釁，又為兩岸和平做過什麼努力？蔡政府對飛彈越過首都、機艦入侵領海默不作聲，對無人機侵擾前線視若無睹，能算是捍衛國家尊嚴嗎？裝襲作啞不算求饒嗎？

與夏張會同時，美國副國務卿薛曼與中共駐美大使秦剛會面，雙方談及台灣問題，皆未對外說明。蔡政府不擔心美中密談賣台，卻拿夏張會大作文章，寧可讓大國博弈決定台灣前途，卻見不得在野黨替百姓向對岸發聲，卑亢之間完全失卻台灣的「主體」思考。

夏立言做的事，原屬海基會的職責，可惜海基會已失去交流功能。陸方近期諸多報復行動傷害農漁民與中小企業生計，小三通則被「政治疫情」中斷，台人在海外遭兩岸犯罪集團販賣，求助無門。這些無不攸關人民權益，執政黨卻毫不作為。試想，若蔡政府真的會做事，哪輪得到國民黨插手？

政府最近不斷接待美國參眾議員，看似反制中共「新常態」，實則虛張聲勢。國際來客再多，也無法粉飾美軍機艦刻意與台海保持距離的事實。美國《外交政策》雜誌近期「台灣不能依賴美國爸爸解決問題」一文，批判蔡政府對北京創造的新常態準備不足，表面自信卻依賴外援保台；「美國爸爸」一詞，備顯諷刺。蔡總統身為元首，卻將國家利益全寄託在美國身上，自甘被他國當成棋子，主權意識何在？