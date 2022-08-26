我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

記者張心／紐約即時報導
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

曾擔任前副總統錢尼(Dick Cheney)副國家安全顧問的葉望輝(Stephen J. Yates)，被許多台灣人當成2016年總統當選人川普(Donald Trump)和中華民國總統蔡英文通電話的促成者；葉望輝26日拜訪紐約世界日報社時，詳細還原通話的背景表示，這通電話是「許多人」促成，蔡英文在特殊因緣際會下，幸運和川普通了話，但川普在通話後「並不開心」，因為影響遠遠超出了他的想像。

葉望輝精通中文、曾在台灣傳教、生活，了解兩岸關係，也曾在布希政府的白宮參贊機要；他表示，當勝選的川普陣營收到蔡英文的賀電時，其幕僚團中的「重要人士」就立刻詢問了他的意見。

「他們請我寫下和蔡英文通話的利弊，但我沒想到的是，最終川普所作所為和我在紙上寫的建議一致。」葉望輝說，「可肯定不僅我一個人支持，還有很多因素促成」。

曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝分享「川蔡通話」背後故事。（記者張心／攝影...
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝分享「川蔡通話」背後故事。（記者張心／攝影）

預約賀電不多「蔡很幸運」

葉望輝說，此前美國總統當選後，台灣歷任總統的恭賀通話請求，無一例外全被婉拒，「可能促成這次通話的時機點恰巧比較特殊，恰逢川普剛獲勝，還處在過渡期，他還能親自接聽電話，也沒人會記錄，所以蔡英文非常幸運」。

葉望輝回憶說，當時幾乎所有國家都認為喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)會獲勝，所以紛紛登記要和柯林頓通話，只有少數國家向兩位總統候選人陣營都提出通話請求，預先要祝賀川普的本來就不多，「而台灣就在這份名單上」。

葉望輝說，當川普確定勝選後，他的工作人員把這些名單交給了他，那時賀電已經進來，川普又常自己接電話，所以在一些短暫的商議後，他就接了蔡英文的賀電」。

曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝透露，川普接蔡英文電話後並不開心。（記者張...
曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝透露，川普接蔡英文電話後並不開心。（記者張宗智／攝影）

若川普再當選「不會再接」

美國和中華民國自1979年起斷交，此後最高領導人層級的接觸毫無可能；因此，川普接了蔡英文的這通電話，對台灣意義重大。

但葉望輝也說，這通電話後來引起軒然大波，結果讓川普並不開心，「我不認為他打完後很高興，因為隨之而來的關注遠遠超出了他的想像」。

葉望輝說，川普低估了中國對此事的反應，「他過去的經歷就是經商，對他而言不過就是做地產生意出些狀況，而國際關係問題不是做生意，他沒想到自己能受到那樣強烈的抵制，他的公司員工一度擔心會影響集團發展」。

葉望輝說，若川普在2024年再度當選總統，「我猜他不會再接那時候台灣新總統的電話了」。

裴洛西訪台「挑錯時機」

對於本月初國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，引發中國軍演威脅，葉望輝說，裴洛西選的時間有些耐人尋味，「我不知道她團隊裡有沒有人提醒她，8月1日是中國的建軍節」。

葉望輝說，每當這個時候，中方都會有比較密集的演習和軍演，在特殊時機選擇訪台灣，輕易便「點燃」了台海局勢，「所以她是故意的嗎？我猜他們是真的不知道」。

川普 蔡英文 裴洛西

上一則

台灣邊境解封 擬先入境再出境 首波先迎旅行團

延伸閱讀

川普：刪節版是司法部藉口 拜登嘲：我是總統解密全世界

川普：刪節版是司法部藉口 拜登嘲：我是總統解密全世界
司法部公布塗黑版搜索令 川普莊園有184份機密文件

司法部公布塗黑版搜索令 川普莊園有184份機密文件
拜登女兒日記被偷 2嫌認罪 曾高價賣給挺川普團體

拜登女兒日記被偷 2嫌認罪 曾高價賣給挺川普團體
川普、德桑提斯批減學貸 拜登反嗆：不因幫助中產道歉

川普、德桑提斯批減學貸 拜登反嗆：不因幫助中產道歉

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
新加坡總理李顯龍日前在國慶致詞時表示要做好「心理準備」，未來區域不會像之前那樣和平穩定。對此學者解讀，可能暗示台海將有結構性變化。（取材自新加坡總理府官網）

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

2022-08-26 01:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴