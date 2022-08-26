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美國會議員布萊克本抵台 將會晤蔡英文

記者程遠述／台北26日電
美國共和黨參議員布萊克本（中）赴台訪問。（取材自外交部直播頻道）
美國共和黨參議員布萊克本（中）赴台訪問。（取材自外交部直播頻道）

繼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日訪台後，美國政要訪台不斷，8月包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）都率團走訪，稍早美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也在25日深夜11點多抵台。

布萊克本來台前分別造訪帛琉、巴布亞紐幾內亞以及索羅門群島，25日深夜她搭乘美軍UC—35Ａ噴氣式飛機抵達松山機場，訪問台灣。

布萊克本是美國田納西州出身的政治人物，是美國國會中的友台議員，也是對中國強硬派，落地台灣的前幾個小時，布萊克本才在推特上推文表示「中國共產黨想統治全球，我們必須團結起來反抗它」。

外交部表示，布萊克本預計在台灣訪問到27日離開，訪問期間將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見，外交部對布萊克本來訪表達誠摯歡迎。

外交部也指出，布萊克本為「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，曾多次連署友我聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。

且布萊克本並曾在美國國會提出多項友台法案，包括前年2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS Act），以及在本年7月提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。

外交部表示，在中國持續升高對台脅迫，導致區域情勢緊張之際，美國國會議員再度以訪台等實際行動，展現對台灣堅定的支持與承諾，外交部至為感謝，相信本次訪問將有助持續提升台美在各領域的合作，更加深化雙方堅實的夥伴關係。

田納西州 裴洛西 參院

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