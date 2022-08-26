夏立言傳將與上海市副市長宗明見面

圖為國民黨副主席夏立言一行，24日抵達江蘇昆山後，在昆山台商協會會長孫德聰的帶領下，參觀慧聚廣場。(記者林宸誼／攝影)

國民黨副主席夏立言 一行，今天上午將與上海台商舉行座談會，除了上海台商協會長張簡珍等核心幹部出席外，有消息稱，夏立言還將會與上海市副市長宗明見面。

夏立言一行昨天下午抵達上海後，整個行程低調未對外公開，連相關台商也被下封口令。根據上海市政府官網正副市長分工，宗明是負責商務、外資外貿、衛生健康、外事、醫療保障、涉台事務等工作。

上海6月1日解封後，宗明曾代表上海市政府，與外資、港澳台資進行視訊對話，並在6月22日第19場政企溝通視訊會議，與6家台資企業視訊對談。

當時宗明對於台資企業提出的問題和建議，要求各相關部門和各區要加強與企業的對接，加快推進企業相關訴求的落實落地，最大程度地幫助企業把疫情 造成的損失補回來。

宗明還提到，今年是兩岸開啟交流35周年，海峽兩岸同根同源，血脈相連。上海與台灣的經貿合作非常緊密，台企在上海投資 多，貢獻大，對廣大在滬台企台商克服困難穩定生產經營、積極參與防疫保供所做出的貢獻表示感謝、問候和敬意。

宗明表示，5月下旬以來，大陸中央和上海都公布了一系列穩企政策，6月以來消費和外貿都出現大幅回升，希望台企堅定在滬投資發展信心，積極參與上海經濟的恢復和重振，參與進博會等重大開放進程。