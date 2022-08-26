兩岸緊張+少子化 陸軍專校新生報到創新低

媒體報導，兩岸局勢緊張加上少子化影響，今年陸軍專科學校新生報到率創史上最低。 (本報資料照片)

陸軍司令部昨天表示，陸軍專科學校是培養長役期常備士官為主，今年招生 目標1009人，受疫情 及少子化影響，應屆畢業生報到人數不理想，經鼓勵現役符合資格士官兵報名，就讀總人數已達873人。

中央社引述菱傳媒報導，兩岸局勢緊張加上少子化影響，今年陸軍專科學校新生報到率創史上最低。

陸軍司令部表示，專科學校是以培養高素質、長役期的常備士官為主，招生對象以應屆高中（職）畢業生，及現役在營未具專科（含）以上學歷的士官、兵為主，今年招生目標為1009人，受疫情及少子化影響，應屆畢業生報到人數較不理想，經鼓勵現役符合資格的士官、兵報名，迄今就讀總人數已達873人。

陸軍司令部指出，為提升現役士官、兵就學意願，已辦理部隊巡迴宣導及一日體驗活動，持續鞏固報名人員就讀意願，並滾動式修正招生作法，未來將以多元管道精進專校報考成效及提升部隊士官整體素質。

陸軍司令部強調，參與回流教育的現役士官、兵，在學期間薪資待遇按原階級給付；畢業時，士官優先回原單位服務，士兵依各學科專業特性及國防部 年度員額，在軍種不變前提下，選填兵科及服務單位任職，並轉為常備役，對堅實陸軍基層戰力將更有助益。

台北中國時報報導，陸專今年報到人數僅200餘人，報到率僅25％；國軍基層幹部缺人已成戰力隱憂，尤其主戰部隊基層士官與尉級軍官，至今合計大幅缺員2.5萬人以上。