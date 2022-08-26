綠委批夏張會媚共 藍：明確表達反軍演立場

國民黨副主席夏立言訪陸會見大陸海協會長張志軍，遭綠委批媚共 。（本報資料照片）

國民黨 副主席夏立言 率團訪問大陸，前晚與大陸海協會長張志軍餐敘。民進黨立委羅致政表示，這和國民黨先前說法矛盾，國民黨須對外說明、不要媚共。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，夏立言與張志軍見面時，表達台灣民眾反對大陸軍演，立場非常清楚，支持夏立言這樣的做法，且張志軍不是政府官員，現職為海協會會長。

對於夏立言率團赴陸，新北市長侯友宜昨表示，維護和平與區域穩定是人民最優先目標，各方面要用平等、尊嚴釋出更多善意；民進黨市長參選人林佳龍則說，在野黨此舉會向國際傳達錯誤訊息，好像兩岸有在談，實際上是「大雄到胖虎家中求饒」，中共 軍演是當面打夏立言耳光。

高雄市長陳其邁也說，中國用軍演想片面改變台海和平現狀，不僅周邊國家表達抗議，島內更是不分族群反對，偏偏國民黨還派代表團去中國；中共向來「和、戰」兩手策略，國共內戰所受到的教訓還不夠嗎？踏上中共這種和戰兩手陷阱令人遺憾也非常不智。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，國民黨現在是在野黨，沒有任何官方身分，夏立言當面反映台灣人民對於共軍擾台的紛擾感到不滿，對於ECFA早收清單、小三通都特別提出，大陸是否接受就是另一回事，尤其是經貿部分，應由蔡英文總統領導的執政黨提出她的態度與手段。

此外，夏立言一行，昨天下午抵達上海後，整個行程低調未對外公開，連相關台商也被下封口令，傳由大陸國台辦安排掌控。

夏立言一行昨天上午先前往浙江嘉興，拜訪嘉興當地台商，並與當地台商座談。嘉興台商協會會長朱佑仁表示，與會台商最關切的，還是上海早日能擴班，希望能向相關單位轉達。

今天上午，夏立言一行將與上海台商舉行座談會，除了上海台商協會長張簡珍出席，還包括副會長胡興中等上海台協的核心幹部和各工委會代表。

上海台商圈也傳出，上海市長龔正可能會出席今天午宴，被問及消息是否屬實時，發出相關訊息的台商轉趨低調不願回應。