台總預算3高 軍費5863億創高 在野黨質疑大選綁樁起手式

政院25日通過總預算案，國防整體經費達台幣5863億元，因兩岸情勢緊繃，軍機升空、軍艦出海頻繁，武器裝備作業維持費也增25%。（本報資料照片）

行政院昨天通過「112年度(2023年度)中央政府總預算 案」。行政院指出，此次規模史上最大，還債金額也創22年新高。不過，除了歲出、歲入雙創新高，差短1626億（台幣，下同，約53.88億美元）也成蔡政府任內新高；特別預算2128億同樣創史上新高。在野黨質疑，蔡政府將特別預算常態化，將造成財政惡化，是否為後年初總統大選編列相關經費，將強力監督。

本報系聯合報報導，行政院主計總處表示，明年總預算歲入編列2兆5565億元，年增12.8%；歲出2兆7191億元，年增20.8%。總預算歲入歲出差短1626億元，另債務還本1110億元，共尚須融資調度財源為2736億元，以舉借債務1736億元，及移用以前年度歲計賸餘1000億元支應。

因應中共對台威脅增加，國防整體經費加計特別預算、非營業特種基金後，達5863億元（約194.2億美元）創下新高，著重於發展不對稱作戰，加速國防建設。

從歲出細項來看，社福支出編列7154億，占二成六，居首位；其次是教育科學文化支出，第三是經濟發展支出。國防支出則以3974億元，占一成四。

行政院長蘇貞昌表示，該預算案具「預算規模史上最大，還債金額22年來新高」、「照顧國人、壯大台灣」及「持續加碼挹注地方」等三大特點。其中少子女化，以及教育、長照、住宅經費，均是史上最高預算，展現政府「從小照顧老」的決心。

國民黨 立法院黨團總召曾銘宗質疑，總歲出成長4680億中，國防支出因兩岸關係緊張增加475億、又因能源政策錯誤導致台電虧損破千億；在疫情 緩和時，後疫情時代防疫經費編列845億，是否有選舉經費藏在其中，甚至作為大內宣，開議將強力監督，要求公開透明。

台北中國時報報導， 在野黨立委質疑「預算規模史上最大，是2024總統大選綁樁的起手式」，認為政院評估歲入增幅太樂觀，要求疫苗防疫預算公開，否則拒審。

國民黨團書記長李德維強烈質疑預算規模史上最大，就是民進黨撒錢為2024總統選舉綁樁的起手式。黨團總召曾銘宗說，明年防疫經費比今年多編658億元，顯示政院預估明年疫情更嚴重。

報導指出，國民黨立委賴士葆、民眾黨立委邱臣遠、時力黨團總召邱顯智都認為，在俄烏戰爭、美中貿易戰及兩岸緊張影響下，政院評估明年歲入太樂觀。邱臣遠說，支持增加國防預算，但須遵守財政紀律，編在總預算，不能常態性編特別預算，規避監督；賴士葆也說，國防預算創新高的原因何在？是買武器、延長役期或什麼用途須說清楚。

針對明年歲入編列2兆5565億元，其中稅課收入2兆1749億元。財政部國庫署副署長顏春蘭表示，對於明年歲入審慎樂觀，但仍需關注4大風險，包含疫情、地緣政治、全球升息和物價上漲。