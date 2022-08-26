我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

台總預算3高 軍費5863億創高 在野黨質疑大選綁樁起手式

台灣新聞組／台北26日電
政院25日通過總預算案，國防整體經費達台幣5863億元，因兩岸情勢緊繃，軍機升空、軍艦出海頻繁，武器裝備作業維持費也增25%。（本報資料照片）
政院25日通過總預算案，國防整體經費達台幣5863億元，因兩岸情勢緊繃，軍機升空、軍艦出海頻繁，武器裝備作業維持費也增25%。（本報資料照片）

行政院昨天通過「112年度(2023年度)中央政府總預算案」。行政院指出，此次規模史上最大，還債金額也創22年新高。不過，除了歲出、歲入雙創新高，差短1626億（台幣，下同，約53.88億美元）也成蔡政府任內新高；特別預算2128億同樣創史上新高。在野黨質疑，蔡政府將特別預算常態化，將造成財政惡化，是否為後年初總統大選編列相關經費，將強力監督。

本報系聯合報報導，行政院主計總處表示，明年總預算歲入編列2兆5565億元，年增12.8%；歲出2兆7191億元，年增20.8%。總預算歲入歲出差短1626億元，另債務還本1110億元，共尚須融資調度財源為2736億元，以舉借債務1736億元，及移用以前年度歲計賸餘1000億元支應。

因應中共對台威脅增加，國防整體經費加計特別預算、非營業特種基金後，達5863億元（約194.2億美元）創下新高，著重於發展不對稱作戰，加速國防建設。

從歲出細項來看，社福支出編列7154億，占二成六，居首位；其次是教育科學文化支出，第三是經濟發展支出。國防支出則以3974億元，占一成四。

行政院長蘇貞昌表示，該預算案具「預算規模史上最大，還債金額22年來新高」、「照顧國人、壯大台灣」及「持續加碼挹注地方」等三大特點。其中少子女化，以及教育、長照、住宅經費，均是史上最高預算，展現政府「從小照顧老」的決心。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，總歲出成長4680億中，國防支出因兩岸關係緊張增加475億、又因能源政策錯誤導致台電虧損破千億；在疫情緩和時，後疫情時代防疫經費編列845億，是否有選舉經費藏在其中，甚至作為大內宣，開議將強力監督，要求公開透明。

台北中國時報報導， 在野黨立委質疑「預算規模史上最大，是2024總統大選綁樁的起手式」，認為政院評估歲入增幅太樂觀，要求疫苗防疫預算公開，否則拒審。

國民黨團書記長李德維強烈質疑預算規模史上最大，就是民進黨撒錢為2024總統選舉綁樁的起手式。黨團總召曾銘宗說，明年防疫經費比今年多編658億元，顯示政院預估明年疫情更嚴重。

報導指出，國民黨立委賴士葆、民眾黨立委邱臣遠、時力黨團總召邱顯智都認為，在俄烏戰爭、美中貿易戰及兩岸緊張影響下，政院評估明年歲入太樂觀。邱臣遠說，支持增加國防預算，但須遵守財政紀律，編在總預算，不能常態性編特別預算，規避監督；賴士葆也說，國防預算創新高的原因何在？是買武器、延長役期或什麼用途須說清楚。

針對明年歲入編列2兆5565億元，其中稅課收入2兆1749億元。財政部國庫署副署長顏春蘭表示，對於明年歲入審慎樂觀，但仍需關注4大風險，包含疫情、地緣政治、全球升息和物價上漲。

112年度總預算編列 製表／侯俐安、陳熙文
112年度總預算編列 製表／侯俐安、陳熙文

預算 疫情 國民黨

上一則

新聞評論／林智堅碩士論文雙殺 民進黨以黨篡國破口

延伸閱讀

台灣明年度國防預算大增 占GDP比2.4％ 發展不對稱作戰

台灣明年度國防預算大增 占GDP比2.4％ 發展不對稱作戰
巴西總統批投票系統 遭對手譏是川普「廉價複製品」

巴西總統批投票系統 遭對手譏是川普「廉價複製品」
華郵：2024大選 共和黨德桑提斯排第1 川普居次

華郵：2024大選 共和黨德桑提斯排第1 川普居次
肯亞總統大選引質疑 歐丁嘉矢言訴諸法律討公道

肯亞總統大選引質疑 歐丁嘉矢言訴諸法律討公道

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣