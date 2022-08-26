外島反制無人機 明年才配裝挨批 藍：蔡政府如何保台

國民黨立委賴士葆批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？（本報資料照片）

金門二膽島防區日前遭大陸民用無人機入侵，攝下防區官兵影像；國防部 表示，反制裝備要到明年才配賦外島防區，呼籲民眾勿受認知作戰影響。台海安全研究中心主任梅復興批評，中共 無人機侵擾外島至少超過半年，國防部卻仍毫無具體因應措施，「國軍無能無作為，幫助對岸達到認知戰效果。」

本報系聯合報報導，國防部表示，已針對民用無人機新興威脅襲擾，完成反制裝備的建案作業，將於2023年獲裝後，規畫優先配賦外島防區運用。

陸軍金防部說，中共無人機侵擾，除了要測試台方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的。

梅復興指出，外島的基層官兵當然沒有資源，但空軍基地警衛部隊配有干擾槍，中科院一定有部分原型干擾裝備可應急，國防部就不能去別的單位調用反無人機裝備嗎？究竟是國防部動作太慢，還是故意以弱示敵？還是根本就不打算跟民眾有所交代？

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆昨批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？蔡政府像極了清朝兩廣總督葉明琛的策略，「不戰不和，不死不走」，民眾如何相信這樣可以保台？

報導指出，今年2月間，馬祖東引島首次傳出有不明飛行器近距凌空，陸軍東引指揮部比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器，短暫進入防區上空後即離開。

美國眾議院議長裴洛西本月初訪問台灣，北京 高度不滿，除了在台灣周圍實彈軍演、機艦常態化穿越海峽中線，8月4日起也連續多日派無人機侵擾台離外島地區。駐守部隊依標準作業程序，射擊信號彈示警，並持續保持監控及高度警戒。

據報導，中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，從偵測、干擾到捕捉，並有能力攔截，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種。國軍今年度起編列43.5億餘元持續預算，在三軍45個重要營區基地建置該系統。