我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

外島反制無人機 明年才配裝挨批 藍：蔡政府如何保台

記者程遠述、洪哲政、蔡晉宇／台北26日電
國民黨立委賴士葆批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？（本報資料照片）
國民黨立委賴士葆批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？（本報資料照片）

金門二膽島防區日前遭大陸民用無人機入侵，攝下防區官兵影像；國防部表示，反制裝備要到明年才配賦外島防區，呼籲民眾勿受認知作戰影響。台海安全研究中心主任梅復興批評，中共無人機侵擾外島至少超過半年，國防部卻仍毫無具體因應措施，「國軍無能無作為，幫助對岸達到認知戰效果。」

本報系聯合報報導，國防部表示，已針對民用無人機新興威脅襲擾，完成反制裝備的建案作業，將於2023年獲裝後，規畫優先配賦外島防區運用。

陸軍金防部說，中共無人機侵擾，除了要測試台方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的。

梅復興指出，外島的基層官兵當然沒有資源，但空軍基地警衛部隊配有干擾槍，中科院一定有部分原型干擾裝備可應急，國防部就不能去別的單位調用反無人機裝備嗎？究竟是國防部動作太慢，還是故意以弱示敵？還是根本就不打算跟民眾有所交代？

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆昨批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？蔡政府像極了清朝兩廣總督葉明琛的策略，「不戰不和，不死不走」，民眾如何相信這樣可以保台？

報導指出，今年2月間，馬祖東引島首次傳出有不明飛行器近距凌空，陸軍東引指揮部比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器，短暫進入防區上空後即離開。

美國眾議院議長裴洛西本月初訪問台灣，北京高度不滿，除了在台灣周圍實彈軍演、機艦常態化穿越海峽中線，8月4日起也連續多日派無人機侵擾台離外島地區。駐守部隊依標準作業程序，射擊信號彈示警，並持續保持監控及高度警戒。

據報導，中科院研製的「遙控無人機防禦系統」，從偵測、干擾到捕捉，並有能力攔截，採取固定陣地式及車載型機動部署兩種。國軍今年度起編列43.5億餘元持續預算，在三軍45個重要營區基地建置該系統。

國防部 中共 北京

上一則

台新增2萬6409例確診、45死 疫情升溫將持續一段時間

下一則

國債衝6.6兆寫新紀錄 人均負債上看27萬

延伸閱讀

方形不明飛行器再度現蹤台海 軍迷：可能是美軍機

方形不明飛行器再度現蹤台海 軍迷：可能是美軍機
陸無人機闖金門 近距凌空拍崗哨 台軍擲石挨酸

陸無人機闖金門 近距凌空拍崗哨 台軍擲石挨酸
世界晚報╱中無人機闖防區 台士兵只能丟石頭反擊？！

世界晚報╱中無人機闖防區 台士兵只能丟石頭反擊？！
中國無人機闖金門防區 近拍「2兵站哨」 台防部證實

中國無人機闖金門防區 近拍「2兵站哨」 台防部證實

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

2022-08-25 12:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣