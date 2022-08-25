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民間版夏張會 淡化政治敏感性 台商憂ECFA恐難獲保證

記者陳政錄
國民黨副主席夏立言（右四），24日在江蘇昆山，與包括全國台企聯會長李政宏（右三）、台企聯常務副會長兼國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍（左四）等長三角會長舉行閉門座談。（記者林宸誼／攝影）
國民黨副主席夏立言（右四），24日在江蘇昆山，與包括全國台企聯會長李政宏（右三）、台企聯常務副會長兼國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍（左四）等長三角會長舉行閉門座談。（記者林宸誼／攝影）

國民黨副主席夏立言24日晚與大陸海協會長張志軍在江蘇昆山餐敍，這是時隔七年後，兩人的第三度會晤，雙方身分都已從官方轉為民間，談話地點也從談判桌移到了餐桌。在台灣輿論因是否見大陸國台辦主任劉結一鬧得沸沸揚揚之際，民間版的「夏張會」，既達到此行為台商發聲及保持溝通的目的，去除了官方色彩，也淡化了政治敏感性。

2015年夏張兩人曾有兩次會晤，當時兩人都具有官方身分，張志軍是大陸國台辦主任，夏立言是台灣陸委會主委，兩人分別在金門、廣州舉行第三次和第四次「兩岸事務首長會議」，直接溝通兩岸相關事務，穩定兩岸關係。如今，張志軍是大陸海協會會長，雖然業務上級機關為大陸國台辦，但明面上機構類型為社會團體法人，與台灣海基會對口，符合國民黨在夏立言一行出發前，不見「中共高官」的主張。

夏立言一行出發前曾向陸委會報備行程，提及可能與「大陸國台辦主任劉結一、大陸海協會長張志軍」兩人會面，但因國內對夏立言與劉結一會面的爭議不小，似乎為進一步淡化政治氛圍，國民黨主席朱立倫24日在「夏張會」前，搶先表態稱，「夏立言不會見劉結一」。

夏立言自己在和台商座談時也坦言，現在國民黨不執政，此行是「聽」和協助台商反映問題。因此，與同樣不具官方身分的張志軍見面餐敍，又在非正式的場合，雙方溝通的空間變大，從台商的心聲到國共兩黨以及當前兩岸關係，似乎都可以暢所欲言地提出意見和想法，而兩人又是老相識，已有一定默契。

另一方面，夏立言一行此次赴陸走訪台商實屬不易，出發前就一波三折，出發後還要面對排山倒海的批評和巨大壓力，除了綠營抨擊，國民黨內也不同調，還受大陸疫情反彈等影響。

不過，在降低了此行的政治敏感度後，外界也關注北京方面對待夏立言此行的重視程度是否也受影響。一名長三角資深台商就直言說，現在大家最關切的ECFA（兩岸經濟合作架構協議）會不會突然終止的問題，恐怕很難獲得大陸官方的正面保證。

熟悉兩岸交鋒互動歷史的人都知道，曾有句話說「協商總在晚餐後」，如夏張在夜遊珠江時促成「馬習會」，但如今時空背景大不同，民間版的「夏張會」能否為危機升高的兩岸關係帶來正面效益，仍待觀察。

夏立言 國民黨 北京

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