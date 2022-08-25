陸無人機闖金門 近距凌空拍崗哨 台軍擲石挨酸

大陸社群網站傳出中方無人機拍攝台灣外島崗哨照，哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空。（取材自大陸社群網頁）

大陸社群網站 傳出影片，顯示一架大陸民用無人機近日自廈門起飛，跨海到金防部二膽島防區凌空拍攝守軍崗哨，官兵只能試圖丟石頭驅離 。陸軍金門防衛指揮部昨天稱，當時衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

這部影片攝下崗哨哨兵服裝裝備、表情，屋頂還有工兵自建工程的「留言」，影片被格放出清晰圖片。陸方社群曝光影片顯示，台守軍曾試圖「丢石頭」驅離無人機，被擲向空中的石頭十分接近無人機的鏡頭，顯非「高空」。對士兵只能丟石頭，卻不能直接用槍將無人機擊落，台灣網友對軍方的不滿「炸鍋」，質疑國軍守備程序。

針對相關影像，陸軍金門防衛指揮部昨表示，烈嶼守備大隊二膽防區8月16日18時許，發現一架民用型無人機；經衛哨依標準作業程序通報及警示後，該架無人機即迅速飛離。

金防部昨晚進一步說，二膽島於16日下午發現這架「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；周邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部表示，中共無人機侵擾，除了要測試台方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分，請民眾勿受敵對台認知作戰影響，分化軍民團結。

記者詢問，外島防區遇民用無人機入侵拍攝時，有無反制作為？國防部 昨晚回應，外島防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，完成辨識、應處及通報等處置作為，國防部並已針對民用無人機新興威脅襲擾，完成建案作業，明年獲裝後規畫優先配賦外島防區運用。