我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

願調解台海 歐盟外交主管：暫無訪台計畫

編譯陳韋廷／綜合24日電
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。（歐新社）
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。（歐新社）

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）22日說，若台海爆發危機，歐盟可扮演「調解人」。他並表示，他自己和歐盟執委會主席范德賴恩都沒有訪問台灣計畫。

波瑞爾在西班牙一場論壇上說，他「嚴重關切」美國眾院議長訪台後激化的台海緊張局勢，「歐盟在這個情況下會試圖充當調解人」。

波瑞爾也提到台灣的重要性，「台灣是個小國，卻生產了全球七成半導體、九成高科技半導體」。

被問及大陸若攻打台灣歐盟將如何應對，波瑞爾說：「所有人都試圖避免與中國直接對抗。這是美國非常小心試圖避免的，所有人都捍衛台灣發展其政治制度的權利，但都非常小心處理，避免與中國直接對抗。台灣不是聯合國成員。它不被承認是一個國家。因此，我們保持戰略模糊」。

被問到是否打算訪問台灣，地位等同歐盟外長的波瑞爾表示他無計畫訪台，「而且我認為歐盟執委會主席范德賴恩也不會訪問台灣」。

波瑞爾說：「我們需要避免給中國一個加劇緊張情勢的藉口。當然，裴洛西有權去任何她想去的地方，但除了自身權利，另一方面是要選擇合適時機」。

他說，他發現裴洛西這次訪台，讓美國政府「不安」。

歐盟 裴洛西 眾院

上一則

困柬緬16人返台 有人0業績被趕回

下一則

陸禁台農產蔡英文稱政治問題 台東縣長盼重啟兩岸對話

延伸閱讀

裴洛西之夫酒駕車禍 判刑5天、緩刑3年

裴洛西之夫酒駕車禍 判刑5天、緩刑3年
美訪台議員主張維持現狀：美台保持密切關係 阻中干涉

美訪台議員主張維持現狀：美台保持密切關係 阻中干涉
副國務卿今會見中國大使 主要談論台灣議題

副國務卿今會見中國大使 主要談論台灣議題
印州州長訪台 蔡英文：建構民主晶片永續供應鏈

印州州長訪台 蔡英文：建構民主晶片永續供應鏈

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
澎恰恰(左)偕同金主林秉文，邀請10多位債主一同協調還債進度。(記者吳致碩/攝影)

林秉文霸氣出手 宣布澎恰恰逾533萬美元「債務歸零」

2022-08-16 13:48

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治