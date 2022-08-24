願調解台海 歐盟外交主管：暫無訪台計畫

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。（歐新社）

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）22日說，若台海爆發危機，歐盟可扮演「調解人」。他並表示，他自己和歐盟執委會主席范德賴恩都沒有訪問台灣計畫。

波瑞爾在西班牙一場論壇上說，他「嚴重關切」美國眾院 議長訪台後激化的台海緊張局勢，「歐盟在這個情況下會試圖充當調解人」。

波瑞爾也提到台灣的重要性，「台灣是個小國，卻生產了全球七成半導體、九成高科技半導體」。

被問及大陸若攻打台灣歐盟將如何應對，波瑞爾說：「所有人都試圖避免與中國直接對抗。這是美國非常小心試圖避免的，所有人都捍衛台灣發展其政治制度的權利，但都非常小心處理，避免與中國直接對抗。台灣不是聯合國成員。它不被承認是一個國家。因此，我們保持戰略模糊」。

被問到是否打算訪問台灣，地位等同歐盟外長的波瑞爾表示他無計畫訪台，「而且我認為歐盟執委會主席范德賴恩也不會訪問台灣」。

波瑞爾說：「我們需要避免給中國一個加劇緊張情勢的藉口。當然，裴洛西 有權去任何她想去的地方，但除了自身權利，另一方面是要選擇合適時機」。

他說，他發現裴洛西這次訪台，讓美國政府「不安」。