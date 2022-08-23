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新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

在陸像「小媳婦」有家難歸 台商喊話：重啟常態航班

台灣新聞組／綜合23日電
國民黨副主席夏立言（右）一行與深圳台商舉行座談。（圖：與會者提供）
國民黨副主席夏立言（右）一行與深圳台商舉行座談。（圖：與會者提供）

國民黨副主席夏立言昨與廣州、東莞、深圳台商座談，與會台商指出，他們反映了重啟華南客運航點及恢復台灣農漁產品進口中國大陸等問題，希望代為向兩岸官方表達。

國民黨表示，昨三場座談會中，台企聯榮譽會長郭山輝及多數台商皆強力表達，這幾年因疫情阻隔、兩岸規定多有不同，台胞在大陸像是無家可歸的小媳婦，想回趟「娘家」，金錢、時間成本都不是一般小老百姓能承擔，很多台胞都多年未能回台；此次夏立言率團來訪，台商皆認為「來對了」，不能因有點不同看法就打退堂鼓，更應該常來關心、鼓勵、支持在大陸的台商、台胞、台生，協助轉達需求與心聲，讓在陸台灣人可有強大的靠山。

東莞台協會長吳勝豐說，廣東有近30萬名台胞長期居住，新冠疫情發生至今，廣東卻沒有任何一個直航航點，廣東的台協會長曾多次連署請求海基會協處增開航點，海基會卻多次以對岸「已讀不回」加以推託，因此強烈建議兩岸應盡速恢復溝通、加開航點，除了往來便利性與需求的必要性外，更可使兩岸家庭團聚，緊急醫療得以獲援助。

夏立言回應，隔離管制措施和兩岸關係不睦，已讓在廣東的30萬台胞承受許多不必要的成本和壓力，深刻感受到他們過去兩年多來真的非常辛苦。他重申，國民黨希望廣東相關單位能協助解決兩岸交流過程中所衍生的問題，確保台商及台灣居民權益，與促進兩岸人民的民生福祉，也將把台灣人民提出的陳情與問題妥適反映給相關機關，協助獲得合理解決。

廣州台協常務副會長陳啟安也提到，政府先前以防疫為由，將兩岸航線限縮到只剩四個客運航點，希望能重啟常態化航班，若不行的話，先施行春節包機。他舉例，近年因疫情，若有台胞不幸往生，台灣家人只能先搭機到廈門，隔離期滿後才能到廣州，在無法見最後一面下，家屬只能帶著骨灰，遺憾地離開傷心地。

深圳台協前副會長蔡正富表示，台灣水果向來在深圳受歡迎，近兩年來卻遭大陸制裁，「政府還是要和大陸這邊坐下來談，看怎麼協助台灣農漁民，回到大陸市場」。

夏立言 疫情 國民黨

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