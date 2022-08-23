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夏立言會劉結一？國台辦：理應交流 藍：是假新聞

台灣新聞組／綜合23日電
國民黨副主席夏立言(右)率團訪中國大陸，是否與劉結一、張志軍見面受矚目。（本報系資料照）
國民黨副主席夏立言(右)率團訪中國大陸，是否與劉結一、張志軍見面受矚目。（本報系資料照）

國民黨副主席夏立言一行預計25日抵達上海，26日和上海台商座談並餐敘，期間是否會見國台辦主任劉結一受關注。

有報導指夏立言預定26日會見劉結一，隨團的國民黨大陸部主任林祖嘉昨指「這是假新聞」。國民黨昨表示未特別要求安排，此行無任何政治性目的，「26日將見到特定陸方官員，並非事實」。

有上海台商透露，已收到上海台辦通知，邀台協幹部與夏立言於26日舉行研討會和午宴，「還會有國台辦與上海政府人士」，但劉結一是否出席仍是未知數。

針對夏立言此行是否與劉結一、海協會長張志軍會面，國台辦昨並未直接證實，但回應時稱，「中國國民黨副主席率團來訪，（中共）中央台辦、有關方面和地方和訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪」。

國台辦發言人馬曉光稱，多年來「中國共產黨與中國國民黨」在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。他並批民進黨，對此惡意炒作，暴露了其頑固謀「獨」、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作的政治本性。

陸委會昨回應指，「國民黨夏副主席赴陸依法向原機關申報，其內容包括大致行程及可能會晤人士；至於實際安排，應由國民黨方面對外說明」。

國民黨表示，赴陸之前，夏立言向陸委會報備的資料中，曾提及可能會見到大陸負責兩岸事務的相關主管人員，然而沒有辦法確定會見到哪一位，是因為我方並沒有特別要求安排。

有上海台商指，26日出席研討會者，除了部分台協幹部外，還會有國台辦與上海市政府相關人士，「上海市長龔正應該會出席吧，畢竟他要代表盡地主之誼」。

另一名還沒決定是否出席的台商則指，若當天出席，想當面問夏立言，國民黨的「九二共識」路線到底是什麼；黨主席朱立倫竟在訪美期間提出「親美不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」等說法，讓大陸台商質疑兩岸論述與未來路線搖擺。

一名廣州台商則表示，年底選舉即將登場，「對你們這群人（指國民黨訪陸團）不畏賣台等奇怪扭曲言論，還是堅持來大陸感到佩服」，希望國民黨能振作些，好好準備年底選戰。

國民黨 夏立言 中共

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