新聞評論／救人無方 不知吳釗燮在捍衛什麼

針對網紅「好棒Bump」救人槓上外交部一事，外交部長吳釗燮表示，譴責對象應該是詐騙集團，不該為難第一線的外交部人員。(記者許正宏／攝影)

柬埔寨詐騙案占據媒體版面，眼見一個又一個被害人被民代或網帶回或救出，蔡政府滿朝文武只知競相嘴炮，沒能拿出作為，只會努力轉移焦點，「一帶一路 」遺毒的說法都能成了救援無方的藉口，外長拚命安慰使不上力的外交基層，綠委用力槓上救人的網紅。除此之外，這個政府什麼也不做。

柬埔寨詐騙案動全台，YouTuber「好棒Bump」因質疑外交部駐外人員救援不力，遭外交部及綠委王定宇攻擊，王直指「這位網紅的說法，連深藍名嘴都不肯背書」；外交部長吳釗燮獨具創見，稱柬埔寨詐騙案是對岸「一帶一路」的遺毒，還說網紅救援的林姓男子是在杜拜遭博弈集團限制人身自由，大家譴責的對象是詐騙集團 ，不應為難第一線為民眾服務、為外交打拚的人員。作為外交部長，他必須捍衛外交部的同仁。

吳釗燮的說法令人有幾分熟悉的感覺，今年6月間富樂快篩試劑出包，立委砲轟指食藥署早就知情，卻讓劣質品流入市面多賣一個月，主其事的食藥署署長吳秀梅受訪時竟說，食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？結果引來軒然大波，外質質疑食藥署所司何事？吳釗燮的邏輯和吳秀梅頗有異曲同工之妙。

網紅指林姓男子受騙到杜拜從事詐騙工作後慘遭扣押轉賣，最後從3樓跳樓逃生。聯繫駐杜拜辦事處人員盼能辦理臨時護照回台，近30天沒消息，投訴總統府信箱後30分鐘就獲發臨時護照。外交部當時以新聞稿澄清，指駐處絕無刻意耽擱補發臨時護照。

姑不論網紅所指情節是否言過其實，但民眾在境外遭到非法待遇，駐外人員自當迅速馳援。外交部透過臉書 「還原細節」，稱辦事處12月25日接獲求救電郵，隨即按標準作業程序回覆。但從求救、報案到12月31日林男趁外出就醫時自行脫困，駐外人員幾無使力之處，連向當地警方報案護照遺失都得靠自己，最後還是在林男脫困11天後，駐處才聯繫林男來填表辦理核發臨時護照，這種回覆、聯繫填表等行政程序，難道是救援的全部？

吳釗燮說，作為外交部長，他必須捍衛外交部的同仁。這話說得固然沒錯，但如果檢視外交部還原的細節，期間只看到所謂的標準作業程序貫穿其中，當事人脫困得靠自己跳樓，報案護照遺失也未見駐處人員陪同或協助，脫困後也沒有駐處人員提供維護生命及人身安全之必要協助，漫長的等待有如一場杜拜放生記。

詐騙集團固然要受到大聲譴責，但外長說要捍衛外交部同仁 ，還真不知道要捍衛那一點，民眾看到的是蔡政府的無為與軟弱，如果那天有受害的民眾或家屬向大陸使館求援得救，吳釗燮還好意思再說這些話嗎？