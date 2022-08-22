我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

外長：柬詐騙案是一帶一路遺毒 藍轟：誤導、掩飾無能

台灣新聞組╱台北22日電
國民黨團21日召開「支持好棒Bump 吳釗燮出來面對！」記者會，出面聲援好棒Bump，總召曾銘宗和赴柬埔寨救援返國正在隔離的藍委一起用視訊開記者會，請外交部長吳釗燮不要打嘴炮，拿出具體行動把民眾救出來。(記者邱德祥／攝影)
國民黨團21日召開「支持好棒Bump 吳釗燮出來面對！」記者會，出面聲援好棒Bump，總召曾銘宗和赴柬埔寨救援返國正在隔離的藍委一起用視訊開記者會，請外交部長吳釗燮不要打嘴炮，拿出具體行動把民眾救出來。(記者邱德祥／攝影)

柬埔寨詐騙案延燒，網紅「好棒Bump」因救援海外打工台人槓上外交部。國民黨立法院黨團昨聲援「好棒Bump」，痛批外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙案是中國大陸「一帶一路遺毒」的說法是誤導、轉移焦點；中廣董事長趙少康也砲轟政府做不到還責怪別人，民進黨除了抹黑、抹紅還會什麼？吳釗燮則重申，不應為難第一線的外交人員。

本報系聯合報報導，對於吳釗燮說柬埔寨詐騙案，是對岸「一帶一路」遺毒說法，國民黨團總召曾銘宗批評吳釗燮是在打嘴炮、轉移焦點，蔡政府應提出具體辦法救出台人，甚至國台辦已宣稱台胞可聯繫中國大陸駐柬埔寨大使館協助，如果台灣無法救援，許多家屬向中國使館求助，到時候蔡政府會很難看。

吳釗燮昨天透過外交部臉書，重申每個個案可能因情況不同，處理過程偶爾也面臨尷尬的情形；但以本案而言，駐處人員已盡力處理，作為外交部長，他必須捍衛外交部同仁。

部分台人近期身陷柬埔寨，政府迄今未找出良策。前總統馬英九認為，政府在處理這件事的速度、動作太慢，而且還推卸責任。過去在他任內也發生過類似的情況，但很快就跟北京合作，在東南亞救了100多人回來，這並不是做不到的，看你要不要做。

新北市長侯友宜表示，台灣與柬埔寨無邦交，不過人口販運問題是國際間大家可以通力合作的，台灣更應積極以多元管道將受害者搶救回國，不一定只有透過國際刑警組織及駐外單位聯絡。

台北中國時報報導，曾親自前往當地營救被害人、被譽為柬埔寨人口販運案吹哨者的Youtuber「好棒Bump」，揭露台灣外交部駐地辦事處藉口不願提供協助，雙方互槓，民進黨網路社群中心副主任薛舜文日前在臉書上使用「低能」、「外表醜」等仇恨性字眼對好棒Bump進行人身攻擊，引發PTT上一片罵聲，薛事後刪文更清空臉書內容。

國民黨立委李德維表示，現在網紅是在做政府的事，政府卻在做網紅的事，顯見執政無能的民進黨，只能用其他手法來掩飾自己的無能，轉移焦點。

對於吳釗燮稱柬埔寨詐騙是「一帶一路遺毒」，新黨北市議員侯漢廷表示，這只是蘇貞昌跟吳釗燮的甩鍋大法。

趙少康也說，蔡英文總統在推動新南向政策時，不應該只想著賺錢，第一要務應該是保障大家的安全，痛批吳釗燮牽拖別人解決不了問題，還只會打嘴炮。

詐騙 一帶一路 國民黨

上一則

新聞評論／救人無方 不知吳釗燮在捍衛什麼

下一則

新聞評論／網路東廠法暫停 魔戒誘惑仍在

延伸閱讀

印第安納州長訪台 將會蔡英文及半導體廠商

印第安納州長訪台 將會蔡英文及半導體廠商
日本首相岸田文雄確診 症狀輕微在官邸私宅休養

日本首相岸田文雄確診 症狀輕微在官邸私宅休養
柬國騙台人 吳釗燮指一帶一路遺毒 學者批卸責

柬國騙台人 吳釗燮指一帶一路遺毒 學者批卸責
冷眼集／扛抗中大旗卸責 是最廉價手段

冷眼集／扛抗中大旗卸責 是最廉價手段

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣