外長：柬詐騙案是一帶一路遺毒 藍轟：誤導、掩飾無能
柬埔寨詐騙案延燒，網紅「好棒Bump」因救援海外打工台人槓上外交部。國民黨立法院黨團昨聲援「好棒Bump」，痛批外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙案是中國大陸「一帶一路遺毒」的說法是誤導、轉移焦點；中廣董事長趙少康也砲轟政府做不到還責怪別人，民進黨除了抹黑、抹紅還會什麼？吳釗燮則重申，不應為難第一線的外交人員。
本報系聯合報報導，對於吳釗燮說柬埔寨詐騙案，是對岸「一帶一路」遺毒說法，國民黨團總召曾銘宗批評吳釗燮是在打嘴炮、轉移焦點，蔡政府應提出具體辦法救出台人，甚至國台辦已宣稱台胞可聯繫中國大陸駐柬埔寨大使館協助，如果台灣無法救援，許多家屬向中國使館求助，到時候蔡政府會很難看。
吳釗燮昨天透過外交部臉書，重申每個個案可能因情況不同，處理過程偶爾也面臨尷尬的情形；但以本案而言，駐處人員已盡力處理，作為外交部長，他必須捍衛外交部同仁。
部分台人近期身陷柬埔寨，政府迄今未找出良策。前總統馬英九認為，政府在處理這件事的速度、動作太慢，而且還推卸責任。過去在他任內也發生過類似的情況，但很快就跟北京合作，在東南亞救了100多人回來，這並不是做不到的，看你要不要做。
新北市長侯友宜表示，台灣與柬埔寨無邦交，不過人口販運問題是國際間大家可以通力合作的，台灣更應積極以多元管道將受害者搶救回國，不一定只有透過國際刑警組織及駐外單位聯絡。
台北中國時報報導，曾親自前往當地營救被害人、被譽為柬埔寨人口販運案吹哨者的Youtuber「好棒Bump」，揭露台灣外交部駐地辦事處藉口不願提供協助，雙方互槓，民進黨網路社群中心副主任薛舜文日前在臉書上使用「低能」、「外表醜」等仇恨性字眼對好棒Bump進行人身攻擊，引發PTT上一片罵聲，薛事後刪文更清空臉書內容。
國民黨立委李德維表示，現在網紅是在做政府的事，政府卻在做網紅的事，顯見執政無能的民進黨，只能用其他手法來掩飾自己的無能，轉移焦點。
對於吳釗燮稱柬埔寨詐騙是「一帶一路遺毒」，新黨北市議員侯漢廷表示，這只是蘇貞昌跟吳釗燮的甩鍋大法。
趙少康也說，蔡英文總統在推動新南向政策時，不應該只想著賺錢，第一要務應該是保障大家的安全，痛批吳釗燮牽拖別人解決不了問題，還只會打嘴炮。
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新聞評論／救人無方 不知吳釗燮在捍衛什麼
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