外長：柬詐騙案是一帶一路遺毒 藍轟：誤導、掩飾無能

國民黨團21日召開「支持好棒Bump 吳釗燮出來面對！」記者會，出面聲援好棒Bump，總召曾銘宗和赴柬埔寨救援返國正在隔離的藍委一起用視訊開記者會，請外交部長吳釗燮不要打嘴炮，拿出具體行動把民眾救出來。(記者邱德祥／攝影)

柬埔寨詐騙 案延燒，網紅「好棒Bump」因救援海外打工台人槓上外交部。國民黨 立法院黨團昨聲援「好棒Bump」，痛批外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙案是中國大陸「一帶一路 遺毒」的說法是誤導、轉移焦點；中廣董事長趙少康也砲轟政府做不到還責怪別人，民進黨除了抹黑、抹紅還會什麼？吳釗燮則重申，不應為難第一線的外交人員。

本報系聯合報報導，對於吳釗燮說柬埔寨詐騙案，是對岸「一帶一路」遺毒說法，國民黨團總召曾銘宗批評吳釗燮是在打嘴炮、轉移焦點，蔡政府應提出具體辦法救出台人，甚至國台辦已宣稱台胞可聯繫中國大陸駐柬埔寨大使館協助，如果台灣無法救援，許多家屬向中國使館求助，到時候蔡政府會很難看。

吳釗燮昨天透過外交部臉書，重申每個個案可能因情況不同，處理過程偶爾也面臨尷尬的情形；但以本案而言，駐處人員已盡力處理，作為外交部長，他必須捍衛外交部同仁。

部分台人近期身陷柬埔寨，政府迄今未找出良策。前總統馬英九認為，政府在處理這件事的速度、動作太慢，而且還推卸責任。過去在他任內也發生過類似的情況，但很快就跟北京合作，在東南亞救了100多人回來，這並不是做不到的，看你要不要做。

新北市長侯友宜表示，台灣與柬埔寨無邦交，不過人口販運問題是國際間大家可以通力合作的，台灣更應積極以多元管道將受害者搶救回國，不一定只有透過國際刑警組織及駐外單位聯絡。

台北中國時報報導，曾親自前往當地營救被害人、被譽為柬埔寨人口販運案吹哨者的Youtuber「好棒Bump」，揭露台灣外交部駐地辦事處藉口不願提供協助，雙方互槓，民進黨網路社群中心副主任薛舜文日前在臉書上使用「低能」、「外表醜」等仇恨性字眼對好棒Bump進行人身攻擊，引發PTT上一片罵聲，薛事後刪文更清空臉書內容。

國民黨立委李德維表示，現在網紅是在做政府的事，政府卻在做網紅的事，顯見執政無能的民進黨，只能用其他手法來掩飾自己的無能，轉移焦點。

對於吳釗燮稱柬埔寨詐騙是「一帶一路遺毒」，新黨北市議員侯漢廷表示，這只是蘇貞昌跟吳釗燮的甩鍋大法。

趙少康也說，蔡英文總統在推動新南向政策時，不應該只想著賺錢，第一要務應該是保障大家的安全，痛批吳釗燮牽拖別人解決不了問題，還只會打嘴炮。