廈門會台商 夏立言駁賣台 國民黨在野不能談判、簽協議

國民黨副主席夏立言（右起）、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢聽取台商反映的問題。(圖：與會者提供)

國民黨 副主席夏立言 昨上午與廈門台商座談。國民黨文傳會發布座談影片，夏立言表示，此行計畫很久，出訪的原因很簡單，過去幾年因疫情無法出國，也陸續聽到台商希望能與國民黨會面；黨主席朱立倫交代的任務很簡單，就是「關懷、聆聽」，把台商的意見傳達出來，並監督台灣政府。

外傳夏立言可能會見到中國大陸國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人，朱立倫昨下午受訪表示，他目前沒看到相關行程，夏接下來幾乎都是到各地跟台商座談。

據與會台商指出，他們向國民黨反映了小三通、子女求學和兩岸司法互助、財稅、產品原產地論證等問題，希望代為向兩岸官方反映，並關心國民黨對「九二共識」的看法，會上夏立言也明確表態，國民黨支持「九二共識」、不支持「台獨」。

夏立言表示，希望廈門能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉，並將台灣人民提出的陳情與問題妥適反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

據悉，夏立言在會上向台商說，他們是在「捍衛中華民國 、捍衛台灣權益」，希望兩岸之間和平、安定的發展。對於連日來的紛擾，夏立言也說，「我們不能做的事情，就是別人說的我們賣台」。他直言，「要賣東西得先有東西才能賣，現在國民黨不執政，沒有談判、簽署任何協議的問題，這在兩岸條例裡規定得很清楚」。

朱立倫昨表示，夏此行目的清楚，是要解決台胞、台生、台商的問題，希望能夠減少台灣中小企業跟農漁業的經濟損失，當然也希望能夠降低兩岸對立、戰爭的風險。

前總統馬英九昨天到金門祭祀八二三陣亡官兵，他說，兩岸關係越緊張，越有溝通必要，他贊成國民黨副主席夏立言赴陸訪問，因為政府跟大陸老死不相往來對台灣不利，國民黨應負起責任跟大陸保持溝通，想法子找出雙方的共同點，解決目前的戰爭陰影。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天舉行「八二三保國護民，中華民國贏起來」升旗典禮，台北前市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委陳玉珍等人到場。蔣萬安指出，大家都希望下一代能夠繁榮、和平安樂，但民進黨執政後讓兩岸關係倒退了30年，台海再次緊張，情勢升高，這樣的期待愈來愈渺小。

此外，北京再發布軍演訊息，浙江海事局發布航行警告，今日凌晨2時至下午4時，東海部分海域進行實彈射擊。廣東海事局昨也發布航行警告，23日在珠江口海域內有軍事活動。

另據大陸海事局網站顯示，8月19日至25日，每日凌晨零時至上午10時，在渤海部分海域進行實彈射擊活動。