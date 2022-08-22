我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

廈門會台商 夏立言駁賣台 國民黨在野不能談判、簽協議

台灣新聞組／台北22日電
國民黨副主席夏立言（右起）、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢聽取台商反映的問題。(圖：與會者提供)
國民黨副主席夏立言（右起）、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢聽取台商反映的問題。(圖：與會者提供)

國民黨副主席夏立言昨上午與廈門台商座談。國民黨文傳會發布座談影片，夏立言表示，此行計畫很久，出訪的原因很簡單，過去幾年因疫情無法出國，也陸續聽到台商希望能與國民黨會面；黨主席朱立倫交代的任務很簡單，就是「關懷、聆聽」，把台商的意見傳達出來，並監督台灣政府。

外傳夏立言可能會見到中國大陸國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人，朱立倫昨下午受訪表示，他目前沒看到相關行程，夏接下來幾乎都是到各地跟台商座談。

據與會台商指出，他們向國民黨反映了小三通、子女求學和兩岸司法互助、財稅、產品原產地論證等問題，希望代為向兩岸官方反映，並關心國民黨對「九二共識」的看法，會上夏立言也明確表態，國民黨支持「九二共識」、不支持「台獨」。

夏立言表示，希望廈門能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉，並將台灣人民提出的陳情與問題妥適反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

據悉，夏立言在會上向台商說，他們是在「捍衛中華民國、捍衛台灣權益」，希望兩岸之間和平、安定的發展。對於連日來的紛擾，夏立言也說，「我們不能做的事情，就是別人說的我們賣台」。他直言，「要賣東西得先有東西才能賣，現在國民黨不執政，沒有談判、簽署任何協議的問題，這在兩岸條例裡規定得很清楚」。

朱立倫昨表示，夏此行目的清楚，是要解決台胞、台生、台商的問題，希望能夠減少台灣中小企業跟農漁業的經濟損失，當然也希望能夠降低兩岸對立、戰爭的風險。

前總統馬英九昨天到金門祭祀八二三陣亡官兵，他說，兩岸關係越緊張，越有溝通必要，他贊成國民黨副主席夏立言赴陸訪問，因為政府跟大陸老死不相往來對台灣不利，國民黨應負起責任跟大陸保持溝通，想法子找出雙方的共同點，解決目前的戰爭陰影。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天舉行「八二三保國護民，中華民國贏起來」升旗典禮，台北前市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委陳玉珍等人到場。蔣萬安指出，大家都希望下一代能夠繁榮、和平安樂，但民進黨執政後讓兩岸關係倒退了30年，台海再次緊張，情勢升高，這樣的期待愈來愈渺小。

此外，北京再發布軍演訊息，浙江海事局發布航行警告，今日凌晨2時至下午4時，東海部分海域進行實彈射擊。廣東海事局昨也發布航行警告，23日在珠江口海域內有軍事活動。

另據大陸海事局網站顯示，8月19日至25日，每日凌晨零時至上午10時，在渤海部分海域進行實彈射擊活動。

國民黨 夏立言 中華民國

上一則

台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫

下一則

新聞評論／救人無方 不知吳釗燮在捍衛什麼

延伸閱讀

夏立言可能見劉結一、張志軍？ 朱立倫：目前沒看到

夏立言可能見劉結一、張志軍？ 朱立倫：目前沒看到
夏立言訪陸 藍黨內吵翻 學者：越是危機的時候 越應該去

夏立言訪陸 藍黨內吵翻 學者：越是危機的時候 越應該去
夏立言與廈門台商餐敘 建議盡速開放小三通

夏立言與廈門台商餐敘 建議盡速開放小三通
新聞幕後／北京已讀不回 藍營驚濤駭浪

新聞幕後／北京已讀不回 藍營驚濤駭浪

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣